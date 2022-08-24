Оккупанты снова били по Харькову из РСЗО и "Калибров", есть раненые: детали последних обстрелов
российские захватчики продолжают систематически обстреливать украинские города. Ночь на 24 августа в Харькове была неспокойной и шумной.
Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, в ночь на День Независимости Украины в Харькове часто объявляли воздушную тревогу.
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Также беспокойно прошли предыдущие сутки. Как рассказала Черненко, 23 августа россияне из РСЗО обстреляли Киевский район города.
Шевченковский район Харькова за вчерашний день и сегодняшнюю ночь трижды попадал под вражеские обстрелы. оккупанты также били по нему из реактивных систем залпового огня.
Над Харьковом взорвалась ракета "Калибр"
Около 23:00 23 августа россияне запустили по Шевченковскому району города ракету, по предварительной информации – "Калибр".
Ракета взорвалась над городом. Из-за того разлетевшегося по городу железа возникли серьезные повреждения. В частности, в Шевченковском районе Харькова пострадало трехэтажное жилое здание,
– рассказала Черненко.
Также по ее словам, пострадали дома в Новобаварском районе города.
Ситуация в Харьковской области
Прошедшие сутки в Харьковской области также были неспокойными. Враг обстрелял село Циркуны в Харьковском районе. По официальным данным, в результате обстрелов произошло 4 пожара.
Жители села описывают это как один из самых трудных дней, потому что все было в дыму. По селу били кассетными снарядами, а также снарядами определенного типа, которые люди называют "зажигательными",
– сообщила журналистка.
Также ночью на 24 августа под огнем врага оказалось село Докучаевское. россияне устроили по населенному пункту ракетами С-300. В результате обстрела возник пожар на складе, площадь возгорания составила до 300 квадратных метров.
В результате обстрелов есть раненые
В результате обстрелов Харьковщины за минувшие сутки есть раненые.
В Харькове пострадал 38-летний мужчина, а также женщина 33 лет. У нее взрывная травма. Вместе с ней в больнице оказалась ее 5-летняя дочь. К счастью, у ребенка не физические травмы. Однако она получила такой серьезный стресс, что ее пришлось госпитализировать,
– отметила Черненко.
Журналистка добавила, что из-за вражеских обстрелов ранены и в области. В частности, в Циркунах пострадал 61-летний мужчина, его доставили в больницу.
Анна Черненко рассказала о мощных обстрелах Харьковщины: смотрите видео
Ракетные обстрелы в День Независимости: последние новости
- россияне дважды за ночь на 24 августа нанесли удар по Запорожью. Первые удары по городу были еще после полуночи. О повторных взрывах жители Запорожья сообщали примерно в 4 часа утра. Во время второго обстрела оккупанты атаковали ракетами инфраструктурный объект областного центра.
- Утром 24 августа оккупанты обстреляли город Новый Буг на Николаевщине. Возник пожар крыши двухэтажного жилого дома, еще несколько домов повреждены. Предварительно известно, что 9 человек получили ранения, среди которых 2 детей.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне "поздравили" Луганщину с Днем Независимости Украины 35 мощными обстрелами и тремя ракетными ударами.