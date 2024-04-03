Проблемы с поиском военных целей, – Свитан о ракетных обстрелах

В ГУР МО заявили, что весной Россия готовит еще несколько массированных атак на украинскую энергосистему. Впрочем, захватчики не могут найти военные объекты.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что поэтому враг будет пытаться уничтожить именно энергетику. К слову, в украинской разведке отметили, что дальше Россия будет пытаться накопить ракеты и "Шахеды".

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"Россияне уничтожили почти все наши НПЗ еще в 2022 – 2023 годах. Военных объектов они "нащупать" не могут, поскольку они рассредоточены. Поэтому будут работать в таком геноцидном режиме", – сказал Свитан.

То есть Россия будет пытаться уничтожить энергетику для того, чтобы давить на украинское общество. Все, чтобы побудить украинский народ, военно-политическое руководство Украины к капитуляции, определенному замораживанию боевых действий.

Россия накапливает оружие

Сейчас у врага продолжается этап накопления ракет. Военный эксперт предполагает, что он может длиться минимум полгода. Все потому, что захватчикам будет важно именно так повлиять на украинское общество, чтобы потом на своих условиях остановить боевые действия.

Также к российским атакам может присоединиться Китай, Иран и КНДР – то есть предоставлять России ракетную технику в небольшом количестве. Летчик-инструктор отметил, что ежемесячно враг производит чуть более, чем сотню ракет.

Около 1000 ракет они имеют, поэтому в любой момент они могут организовать достаточно серьезную атаку,

– сказал Роман Свитан.

Однако все зависит от количества носителей. Если говорить о масштабной атаке, то так оккупанты могут применить около 100 ракет. Теоретически, враг может выпустить почти всю тысячу ракет, однако за определенный промежуток времени. Так россияне могут организовать до 10 атак.

Ракетные обстрелы врага