В Киевской области возобновили электроснабжение после прилета в Деснянском районе

Российские военные 18 октября нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, попадание было зафиксировано в Деснянском районе города Киев.

Как отмечают в ДТЭК Энерго, поставки электроэнергии после утренних ракетных обстрелов удалось возобновить. Так, свет появился в домах 2 108 семей Киевщины.

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Подачу света восстановили за считанные часы

Как отмечают в компании, перебои с электроснабжением наблюдали также в Броварском и Вышгородском районах Киевской области. Всего же из-за атаки ракетами критического объекта инфраструктуры в Деснянском районе столицы без света оставались более 2 тысяч семей.

Известно, что вернуть свет в дома удалось всего за два часа. Для этого использовали резервную схему питания. В восстановительных работах принимали участие 2 бригады специалистов, а также 2 единицы специальной техники.

Пользователи компании просят разумно потреблять электроэнергию. Если возникает необходимость пользоваться энергоемкими устройствами, желательно включать их хотя бы поочередно. Это позволит снизить нагрузку на систему и избежать перебоев в снабжении света.

Враг убил нескольких сотрудников ДТЭК Энерго

Ранее в компании сообщили, что массированная ракетная атака по объектам энергетической инфраструктуры Украины не прошла без жертв. К сожалению, в результате обстрела погибли несколько сотрудников ДТЭК Энерго.

Сначала говорилось о семи пострадавших. Позже в компании уточнили, что одного из них медикам не удалось спасти, и он умер по дороге в больницу.

Вскоре поступила информация от Киевской городской прокуратуры. В ней предварительно говорилось о двух погибших, а также одном раненом на объекте инфраструктуры, в который попали враги в Деснянском районе. Впрочем, в ведомстве не уточнили, говорится ли о том, что в больнице скончался еще один из раненых. Поэтому пока ожидаем уточнения соответствующих данных.

Добавим, что российские военные обстреляли в это утро сразу несколько областей. Прилеты зафиксировали в Киеве, Днепре, Харькове, а также Житомирской области.

Следует ли сидеть украинцам без света из-за ракетных обстрелов: смотрите видео