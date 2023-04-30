Больше без сакральных дат: как россияне изменили тактику ракетных обстрелов

Российские оккупанты немного изменили тактику ракетных обстрелов. Не факт, что они будут совершать массированные удары в свои "сакральные" даты, но все равно нужно быть готовыми.

Об этом 24 Каналу рассказал украинский генерал, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, уже прошел ряд "сакральных" дат для россиян, и тогда ракетных обстрелов не было.

К теме Есть только один вариант, как прекратить ракетные атаки России.

Поэтому, возможно, на 1 и 9 мая не будет массированных ракетных ударов. Однако это только предположение. Угадать на 100%, когда именно оккупанты запустят ракеты – невозможно.

Я думаю, что они сменили тактику. И теперь не делают ракетные удары в "сакральные" даты. Хотя они могут использовать формат неожиданности. Надо готовиться. Всегда должны быть готовы к этим ударам,

– отметил Маломуж.

Смотрите полный разговор с Николаем Маломужем на ютубе 24 Канала

Что может случиться в России на 9 мая

Как отметил Маломуж, в России опасаются разных "хлопков" на 9 мая. Поэтому там отменили парады в прифронтовых областях. Хотя в Москве его планируют провести, но с меньшим количеством техники, чем в предыдущие годы.

Не стоит исключать возможность, что на 9 мая в Россию снова придут "хлопки". Это будет ударом по имиджу диктатора Владимира Путина.

Возможно, кто-то нанесет удары на парадах в Москве и других городах. Там явно опасаются прилетов дронов. Это в очередной раз продемонстрирует низкий уровень российского ПВО и нанесет удар по имиджу Путина,

– заметил Маломуж.

Российская ракета попала в дом в Умани: коротко