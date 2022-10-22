Откуда Россия атакует Украину ракетами и дронами и сколько сбили: ответ Воздушных сил

Россия, к сожалению, не останавливает свои террористические атаки на мирные украинские города и объекты критической инфраструктуры. ПВО сбивают более половины воздушных целей, но есть и прилеты.

Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее городской голова Луцка рассказал о прилете по энергетическому объекту.

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ПВО уничтожило более половины российских ракет

Игнат отметил, что во время ракетных обстрелов Украины 10 октября ПВО ликвидировало более половины ракет из 84, выпущенных россиянами. На следующий день агрессор выпустила уже 28 ракет – 20 были сбиты. Потом 22 октября Россия направила на Украину 33 ракеты.

Враг продолжает бить по объектам критической инфраструктуры. Традиционно и комбинированно наносит удары ночью "шахидами" с Юга страны, также ими атакуют из Беларуси, с территории Курской области. В ночь с 21 на 22 октября 10 "шахидов" было уничтожены,

– заметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

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Оружие для уничтожения воздушных целей

Он продолжил, что "шахиды" уничтожаются, в частности, с помощью оружия от партнеров. Враг использует современные высокоточные ракеты Х-101, "Калибр", но ПВО удалось сбить 22 октября, в том числе 18 из 33 таких ракет. Это благодаря военнослужащим, верно исполняющим свой долг.

"Это и авиация Воздушных сил. В сети есть видео, где истребитель в небе филигранно догоняет и уничтожает ракету. Также зенитно-ракетные войска, а еще подразделения мобильных огневых групп, которые с ПЗРК есть в разных уголках Украины, которые подстерегают, выглядывают и успешно уничтожают эти крылатые ракеты", – подчеркнул Игнат.

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