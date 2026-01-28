Уже на грани истощения: авиаэксперт сказал, почему Россия стала атаковать Украину разными ракетами
- Россия атакует Украину различными видами ракет, что свидетельствует о кризисе производства и проблемах с поставками компонентов.
- Больше всего баллистики враг использовал в октябре 2025 года, с тех пор такого количества по Украине не запускали.
Во время последних атак Россия использовала ракеты, которые изготовила уже в 2026 году. Это очередное подтверждение того, что враг может выпускать достаточно большое количество средств поражения, но также свидетельствует об определенных проблемах.
Как рассказал 24 Каналу авиаэксперт Валерий Романенко, говорится примерно о 60 – 70 ракет Х-101 за месяц. Но они применяют их практически "с колес", то есть подвешивают на самолеты сразу, когда приезжает комплекс.
Смотрите также Летучая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия атакует Украину
Почему Россия использует разное вооружение во время обстрелов?
В последнее время Россия начала атаковать различными видами ракет. Это показывает, что враг имеет проблемы с производством. Если бы их не было, то никто бы одновременно не применял баллистику и все виды устаревших зенитных ракет, а также экспортные.
Заметьте, что в сводках Воздушных сил мы видим "Искандер"/С-300. Россияне уже запускают по Украине все, что у них осталось. Это свидетельствует о кризисе производства ракет,
– добавил авиаэксперт.
Возможно, оккупантам не хватает компонентов или у них есть проблемы производственного характера. Ведь максимальный пуск баллистических ракет был в октябре 2025 года. Тогда за месяц выпустили 87 "Искандеров" и около 15 "Кинжалов". В последующие месяцы такое количество по Украине не летело.
"Зачем россиянам накопление, когда они изо всех сил хотят показать хоть какой-то результат до серьезных переговоров с участием Дональда Трампа. Сейчас они мобилизуют все, что имеют, и запускают по Украине", – подчеркнул Валерий Романенко.
Итак, украинцам важно продержаться, не подписать соглашение, которое нам невыгодно, потому что россияне также находятся на грани истощения. Их военная промышленность работает с большими проблемами.
Россия продолжает атаковать ракетами
Утром 28 января стало известно об ударе баллистикой по Кривому Рогу. Пострадал инфраструктурный объект, также ранения получили два человека. Вследствие обстрела начались отключения нескольких котельных, прорывы на магистралях. Без тепла осталось 700 домов.
Кроме этого враг терроризировал Харьков из реактивной системы залпового огня. Пострадали жилые дома, две школы, детский сад. Известно о раненых. В городе пропал свет и теплоснабжение, возникли проблемы с транспортом.
Во время массированной атаки по Харькову 26 января Россия практически уничтожила лицей, в котором учились дети с особыми потребностями. Повреждены все 22 кабинета, спальный корпус, полностью разрушен спортзал. В одном из корпусов возник пожар.