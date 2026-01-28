Как рассказал 24 Каналу авиаэксперт Валерий Романенко, говорится примерно о 60 – 70 ракет Х-101 за месяц. Но они применяют их практически "с колес", то есть подвешивают на самолеты сразу, когда приезжает комплекс.

Почему Россия использует разное вооружение во время обстрелов?

В последнее время Россия начала атаковать различными видами ракет. Это показывает, что враг имеет проблемы с производством. Если бы их не было, то никто бы одновременно не применял баллистику и все виды устаревших зенитных ракет, а также экспортные.

Заметьте, что в сводках Воздушных сил мы видим "Искандер"/С-300. Россияне уже запускают по Украине все, что у них осталось. Это свидетельствует о кризисе производства ракет,

– добавил авиаэксперт.

Возможно, оккупантам не хватает компонентов или у них есть проблемы производственного характера. Ведь максимальный пуск баллистических ракет был в октябре 2025 года. Тогда за месяц выпустили 87 "Искандеров" и около 15 "Кинжалов". В последующие месяцы такое количество по Украине не летело.

"Зачем россиянам накопление, когда они изо всех сил хотят показать хоть какой-то результат до серьезных переговоров с участием Дональда Трампа. Сейчас они мобилизуют все, что имеют, и запускают по Украине", – подчеркнул Валерий Романенко.

Итак, украинцам важно продержаться, не подписать соглашение, которое нам невыгодно, потому что россияне также находятся на грани истощения. Их военная промышленность работает с большими проблемами.

Россия продолжает атаковать ракетами