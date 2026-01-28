Як розповів 24 Каналу авіаексперт Валерій Романенко, мовиться приблизно про 60 – 70 ракет Х-101 за місяць. Але вони застосовують їх практично "з коліс", тобто підвішують на літаки одразу, коли приїжджає комплекс.

Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакує Україну

Чому Росія використовує різне озброєння під час обстрілів?

Останнім часом Росія почала атакувати різними видами ракет. Це показує, що ворог має проблеми з виробництвом. Якби їх не було, то ніхто б одночасно не застосовував балістику та всі види застарілих зенітних ракет, а також експортні.

Зауважте, що у зведеннях Повітряних сил ми бачимо "Іскандер"/С-300. Росіяни вже запускають по Україні все, що у них залишилося. Це свідчить про кризу виробництва ракет,

– додав авіаексперт.

Можливо, окупантам не вистачає компонентів або у них є проблеми виробничого характеру. Адже максимальний пуск балістичних ракет був у жовтні 2025 року. Тоді за місяць випустили 87 "Іскандерів" і близько 15 "Кинджалів". У наступні місяці така кількість по Україні не летіла.

"Навіщо росіянам накопичення, коли вони з усіх сил хочуть показати хоч якийсь результат до серйозних перемовин з участю Дональда Трампа. Зараз вони мобілізують все, що мають, та запускають по Україні", – підкреслив Валерій Романенко.

Отже, українцям важливо протриматися, не підписати угоду, яка нам невигідна, бо росіяни також перебувають на межі виснаження. Їхня військова промисловість працює з великими проблемами.

Росія продовжує атакувати ракетами