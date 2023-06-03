Дошли до критического запаса: в ВСУ рассказали, могут ли россияне и дальше обстреливать Украину
В прошлом месяце россияне ежедневно обстреливали территорию Украины ракетами и дронами. Ранее было предположение, что запас противника значительно сократился, и, очевидно, у него еще есть возможности для нанесения массированных ударов.
Как подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, речь не шла о том, что у россиян иссяк ракетный потенциал. Да, они дошли до определенных "красных линий", до критического запаса относительно многих позиций. В то же время продолжилось производство. Об этом Гуменюк сказала 24 Каналу.
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Военно-промышленный комплекс России работает
Следует заметить, что те ракеты, которые в последние недели прилетали в Украину, изготовлены во времена полномасштабного вторжения. Об этом свидетельствует соответствующая маркировка на их обломках. По словам Гуменюк, санкционная политика не так уж эффективна, если она не позволяет остановить производство ракет. Военно-промышленный комплекс страны-агрессора продолжает работать.
Россия не только пополняет свой потенциал при поддержке Ирана, предоставляющего дроны, но и продолжает производить ракеты. Объемы производства достаточно убедительны, потому что 30 "Калибров" ежемесячно – это тоже очень большой запас, который они могут себе позволить,
– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
Гуменюк объяснила, что, пополняя запас, захватчики используют то, на что могут рассчитывать. Так, пока оккупанты применяют по прифронтовым населенным пунктам управляемые авиационные бомбы, а также С-300 как баллистику по тем территориям, которых могут достичь наземными комплексами, производство продолжается.
"Это производство работает потом на воздушные силы. То есть с помощью авиации эти свежеизготовленные ракеты достаются Украине", – подытожила Гуменюк.
ОК "Юг" о ракетном потенциале россиян: смотрите видео
Сколько денег Россия тратит на обстрелы
- Пока обычные россияне живут за гранью нищеты, их руководитель продолжает тратить сумасшедшие деньги на удары по мирным украинцам. Красноречивым примером стала очередная атака Киева в ночь на 1 июня.
- Так, Россия выпустила в сторону столицы 3 крылатых ракеты "Искандер-К" и 7 баллистических ракет "Искандер-М". Все 10 ракет сбили наши Силы ПВО.
- Эта атака обошлась захватчикам в 17 миллионов долларов. Получается, Кремль выбросил эти деньги "на ветер", поскольку ни одна из ракет не достигла цели.