Дошли до критического запаса: в ВСУ рассказали, могут ли россияне и дальше обстреливать Украину

В прошлом месяце россияне ежедневно обстреливали территорию Украины ракетами и дронами. Ранее было предположение, что запас противника значительно сократился, и, очевидно, у него еще есть возможности для нанесения массированных ударов.

Как подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, речь не шла о том, что у россиян иссяк ракетный потенциал. Да, они дошли до определенных "красных линий", до критического запаса относительно многих позиций. В то же время продолжилось производство. Об этом Гуменюк сказала 24 Каналу.

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Военно-промышленный комплекс России работает

Следует заметить, что те ракеты, которые в последние недели прилетали в Украину, изготовлены во времена полномасштабного вторжения. Об этом свидетельствует соответствующая маркировка на их обломках. По словам Гуменюк, санкционная политика не так уж эффективна, если она не позволяет остановить производство ракет. Военно-промышленный комплекс страны-агрессора продолжает работать.

Россия не только пополняет свой потенциал при поддержке Ирана, предоставляющего дроны, но и продолжает производить ракеты. Объемы производства достаточно убедительны, потому что 30 "Калибров" ежемесячно – это тоже очень большой запас, который они могут себе позволить,

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Гуменюк объяснила, что, пополняя запас, захватчики используют то, на что могут рассчитывать. Так, пока оккупанты применяют по прифронтовым населенным пунктам управляемые авиационные бомбы, а также С-300 как баллистику по тем территориям, которых могут достичь наземными комплексами, производство продолжается.

"Это производство работает потом на воздушные силы. То есть с помощью авиации эти свежеизготовленные ракеты достаются Украине", – подытожила Гуменюк.

ОК "Юг" о ракетном потенциале россиян: смотрите видео

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