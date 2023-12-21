Не все так страшно, как иногда люди нагнетают, – Игнат о боевом настроении перед праздниками

С приближением Рождества и Нового года украинское общество напряженно ждет очередных "подлянок" от оккупантов, в частности, в виде массированных ракетных атак. В Воздушных силах объяснили, почему не следует впадать в пессимизм.

Украина не только выстояла против более мощного агрессора, но и дала ему отпор. И это уже повод для того, чтобы не падать духом, заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Чего ждать от оккупантов на Новый год

В прошлом Новом году оккупанты обстреляли Украину ракетами. В этом году военные чиновники неоднократно отмечали подготовку россиян к массированным обстрелам ракетами и дронами, в том числе ударам по критической инфраструктуре.

Юрий Игнат призвал украинцев не терять боевой дух.

Мы пережили первые дни полномасштабного вторжения. 7400 разных типов ракет запущено по Украине с начала великой войны. Перед нами стоит мощный агрессор, одна из сильнейших армий мира, и мы выстояли. Так, больше даем ей отпор. Поэтому не все так плохо и страшно, как возможно люди там себе думают. Мы уже отбили мощное нашествие,

– подчеркнул представитель.

Игнат уточнил, что из того количества ракет, запущенных оккупантами по Украине, было уничтожено около 1600.

У украинцев будут радостные мгновения

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что лучший для украинского общества праздник – это уничтоженные российские оккупанты и техника. И в будущем у него будет немало поводов порадоваться. По словам Игната, это произойдет тогда, когда Украина получит больше оружия от союзников, а также больше граждан присоединятся на защиту своего государства.

Как отметил военный, в скором времени Германия должна поставить батарею Patriot. Игнат уточнил, что нашей стране нужно много таких систем. Также Украина нуждается в очередных системах Iris – T, чтобы создать эшелонированную систему противовоздушной обороны из западного вооружения и "сверху над ней" добавить еще самолеты.

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