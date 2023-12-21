Не все так страшно, как иногда люди нагнетают, – Игнат о боевом настроении перед праздниками
С приближением Рождества и Нового года украинское общество напряженно ждет очередных "подлянок" от оккупантов, в частности, в виде массированных ракетных атак. В Воздушных силах объяснили, почему не следует впадать в пессимизм.
Украина не только выстояла против более мощного агрессора, но и дала ему отпор. И это уже повод для того, чтобы не падать духом, заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.
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Чего ждать от оккупантов на Новый год
В прошлом Новом году оккупанты обстреляли Украину ракетами. В этом году военные чиновники неоднократно отмечали подготовку россиян к массированным обстрелам ракетами и дронами, в том числе ударам по критической инфраструктуре.
Юрий Игнат призвал украинцев не терять боевой дух.
Мы пережили первые дни полномасштабного вторжения. 7400 разных типов ракет запущено по Украине с начала великой войны. Перед нами стоит мощный агрессор, одна из сильнейших армий мира, и мы выстояли. Так, больше даем ей отпор. Поэтому не все так плохо и страшно, как возможно люди там себе думают. Мы уже отбили мощное нашествие,
– подчеркнул представитель.
Игнат уточнил, что из того количества ракет, запущенных оккупантами по Украине, было уничтожено около 1600.
У украинцев будут радостные мгновения
Спикер Воздушных сил подчеркнул, что лучший для украинского общества праздник – это уничтоженные российские оккупанты и техника. И в будущем у него будет немало поводов порадоваться. По словам Игната, это произойдет тогда, когда Украина получит больше оружия от союзников, а также больше граждан присоединятся на защиту своего государства.
Как отметил военный, в скором времени Германия должна поставить батарею Patriot. Игнат уточнил, что нашей стране нужно много таких систем. Также Украина нуждается в очередных системах Iris – T, чтобы создать эшелонированную систему противовоздушной обороны из западного вооружения и "сверху над ней" добавить еще самолеты.
Российские планы по массированным атакам: что готовит враг
- Оккупанты активно пополняют свои запасы ракет и дронов. В ГУР заявили, что россияне производят больше ракет, чем делали это до 24 февраля 2022 года. Впрочем, этого количества недостаточно, чтобы восполнить потери, которые они понесли во время массированных обстрелов Украины.
- Ранее Игнат, комментируя планы противника по массированным атакам, заметил, что он до сих пор накапливает определенные средства. Речь идет о крылатых ракетах, в частности баллистических, таких как "Искандер-М". Однако основную ставку оккупанты будут делать на дроны. Они имеют их достаточно для того, чтобы каждый день атаковать Украину с разных направлений.
- Россияне пока еще не осуществляли массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. Однако это не значит, что враг отказался от своих намерений. Он выжидает, когда наша страна будет наиболее уязвимой. В частности, прихода минусовых температур. Также противник постоянно ищет слабые места ПВО с помощью разведки "Шахедами".