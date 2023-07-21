Разработка украинского ВПК усилит защиту портов: Данилов рассказал детали

Россия после саботажа зерновой сделки массированно атакует портовую инфраструктуру Украины. Усилить защиту портов должна разработка украинского ВПК.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона рассказал, что Украина активно работает, чтобы ускорить поставки необходимой техники для защиты портов, пишет 24 Канал. В то же время он сообщил, что украинский ВПК тоже работает над усилением защиты.

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Украинская разработка должна усилить ПВО

"Но я хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем сейчас, и уже есть понимание в системах защиты. Наш военно-промышленный комплекс производит уже такую защиту, и в ближайшее время я думаю, что это будет усилено", – сказал Данилов.

Данилов рассказал, что вопрос защиты украинской портовой инфраструктуры обсуждался на Ставке Верховного главнокомандующего.

Он сообщил, что президент поставил задачу обеспечить защиту портовой инфраструктуры. В то же время Данилов подчеркнул, что Украине не хватает средств ПВО, чтобы отражать атаки оккупантов.

Есть понимание, что, к большому сожалению, не хватает средств поражения противовоздушной обороне. Именно по некоторым видам того вооружения, которым пользуется Россия,

– сказал секретарь СНБО.

Россия атакует портовую инфраструктуру Украины: что известно