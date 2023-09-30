В любой момент могут осуществить пуск, – в ОК "Юг" оценили ракетную опасность с моря

Уровень ракетной угрозы в Украине остается высоким. Российские оккупанты держат на боевом дежурстве два корабля с 16 "Калибрами".

Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу о ситуации в Черном море.

Вашему вниманию Подход к атакам достаточно комплексный, – Гуменюк сказала, какие объекты под пристальным вниманием врага

"Два ракетоносителя продолжают боевое дежурство – фрегаты "Макаров" и "Эссен". В любой момент могут совершить пуск, который будет угрожать всей Украине", – отметила Гуменюк.

По ее словам, корабельная группировка врага сейчас насчитывает 17 единиц – это и боевые корабли, и суда обеспечения, и пограничная служба. Они развернуты у восточного побережья Крыма в направлении Новороссийска.

Уровень ракетной угрозы остается высоким: смотрите видео 24 Канала

Российские оккупанты применяют комплексный подход к атакам

Враг имеет определенные приоритеты в зависимости от региона. Прежде всего он целится в припортовую инфраструктуру, чтобы помешать украинскому экспорту после прекращения предыдущего формата зерновой сделки.

Кроме того, оккупантов интересует критическая инфраструктура – энергетическая и другая, обеспечивающая экономику регионов.

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Оккупанты запустили около 40 дронов-камикадзе типа "Шахед" из мыса Чауда в Крыму. Воздушные силы сбили 30 беспилотников в небе Одесской, Николаевской и Винницкой областей.

К сожалению, враг попал в объект инфраструктуры в Винницкой области. Там возник пожар. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

К слову, во время ночной атаки россиян воздушную тревогу также объявили в нескольких городах Румынии. Сейчас там проверяют, не нарушили ли оккупанты воздушное пространство страны.