Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу про ситуацію в Чорному морі.

До вашої уваги Підхід до атак досить комплексний, – Гуменюк сказала, які об'єкти під пильною увагою ворога

"Два ракетоносії продовжують бойове чергування – фрегати "Макаров" і "Ессен". У будь-який момент можуть здійснити пуск, який загрожуватиме всій Україні", – зазначила Гуменюк.

За її словами, корабельне угруповання ворога натепер нараховує 17 одиниць – це і бойові кораблі, і судна забезпечення, і прикордонна служба. Вони розгорнуті біля східного узбережжя Криму в напрямку Новоросійська.

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Російські окупанти застосовують комплексний підхід до атак

Ворог має певні пріоритети залежно від регіону. Передусім він цілить у припортову інфраструктуру, щоб завадити українському експорту після припинення попереднього формату зернової угоди.

Крім того, окупантів цікавить критична інфраструктура – енергетична та інша, що забезпечує економіку регіонів.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

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