Некоторые виды ракет могут отпасть: из-за санкций россияне не в состоянии ремонтировать самолеты

Россияне могут отказаться от некоторых типов военных самолетов и, соответственно, ракет. Это обусловлено действием санкций, которые делают невозможным закупку необходимых запчастей для восстановления аэропланов.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. У большинства самолетов типа ТУ-22, которые Россия использует для бомбардировки Украины, завершается срок эксплуатации.

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"На авиабазе Ханское на территории России начали переподготовку для пилотов с ТУ-22М3 на ТУ-95МС. Это российские стратегические бомбардировщики, которыми Россия наносит ракетные удары по Украине", – сообщил военный эксперт.

Главной причиной переподготовки экипажей, которая продлится полгода, являются проблемы по продлению регламента летательной годности машин ТУ-22М3, большинство из которых имеют устаревшие бортовые системы.

Вместе с самолетом отпадет один тип ракет

Бомбардировочный самолет ТУ-22 переносит ракеты Х-22, которыми Россия атакует мирные украинские города. Если этот тип самолетов полностью будет выведен из эксплуатации, Россия не сможет запускать соответствующие ракеты.

"Поскольку Россия не имеет собственного производства и не может закупить необходимые системы для восстановления ТУ-22, ракеты Х-22, которые переносит этот самолет, могут отпасть. Зато будут применять ракеты Х-101 и Х-555, которые поднимает аэроплан ТУ-95", – подчеркнул Жданов.