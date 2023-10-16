Россия не использует стратегические бомбардировщики: Свитан объяснил, чего ждет враг
С 21 сентября российские оккупанты не применяют свои стратегические бомбардировщики для запуска дальнобойных ракет по Украине. Это не связано с накоплением ракет – враг имеет их в достаточном количестве.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал 24 каналу возможные причины такого решения захватчиков.
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Во-первых, дело может быть в целеуказании как таковом – продолжается подбор целей.
Во-вторых, враг может ожидать запуска теплогенерации в Украине, ведь тогда сможет нанести наибольший урон.
"Россияне просто ждут именно запуска – потом продолжат ракетные атаки", – предположил Свитан.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Способны ли россияне на массированные атаки
По мнению Свитана, как бы врагу ни хотелось, но он не сможет осуществить такие массированные атаки, как в прошлом году. Все потому, что оккупанты уже не имеют нужного для этого количества ракет и носителей.
У них там было более двух тысяч ракет, а теперь – до 700,
– отметил военный эксперт.
В то же время, Украина увеличила плотность своей ПВО – коэффициент пресыщения перешел за сотню.
Ракетные обстрелы по Украине: последние новости
- Ночью 16 октября оккупанты совершили смешанную атаку по Украине – "Шахедами" и ракетами. Силам ПВО удалось сбить 11 дронов и две ракеты Х-59. Однако были попадания на Днепропетровщине, Полтавщине и Кировоградщине.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия попытается повторить удары по энергетическим объектам Украины, как это было в прошлом году. Он отметил необходимость наращивания ПВО.
- В Минэнерго заверили, что в настоящее время производимой электроэнергии вполне достаточно. Однако в случае массированных обстрелов со стороны России могут использовать графики отключения света.