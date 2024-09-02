Законная самооборона: в Польше предлагают сбивать российские ракеты над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты. Это надо делать еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

По словам Сикорского, ликвидация российских ракет – это законная самооборона. Таким образом Польша будет выполнять свой конституционный долг.

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Польские военные будут защищать собственную территорию

Сикорский отметил, что Польша должна гарантировать безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над украинской территорией может втянуть НАТО в войну между Россией и Украиной.

По его словам, членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства, потому что это является собственной конституционной обязанностью.

Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной (сбить их – 24 Канал),

– сказал Сикорский.

По мнению Сикорского, думать о сбивании российских ракет над Украиной стоит хотя бы из-за заботы о безопасности собственных граждан.

Напомним, что 2 сентября оккупанты ударили по Украине ракетами. Из-за российской атаки на наше государство Польша снова поднимала авиацию.