Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. В частности, во время очередной ракетной атаки 16 июня россияне использовали 6 ракет "Кинжал" и 6 "Калибров". Их удалось сбить противовоздушной обороне.

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Сколько сейчас ракет производит Россия

Ракеты, которые россияне использовали в апреле для обстрелов украинских городов, были изготовлены в начале 2023 года. Это выяснили по серийным номерам обломков ракет, сбивших силы ПВО.

Важный аспект в том, что была сформирована излишняя иллюзия о том, сколько ракет у них осталось. Несмотря на то, что в публиковавших Минобороны инфографиках каждый раз дописывать, сколько их дорабатывают. На это никто не обращал внимания,

– подчеркнул Олег Катков.

Ракеты в России производятся в настоящее время. Ранее рассказывали о 40 крылатых ракетах в месяц, однако сейчас цифра увеличилась примерно до 60 единиц. Речь идет обо всех видах - "Калибры" и Х-101.

Согласно своим возможностям производства Россия использует свои запасы.

"Если абстрактно на уровне зимней ракетной кампании, которая длилась с октября по март, в залпе было 60 - 70 только крылатых ракет. То сейчас это количество значительно меньше. Но количество пусков больше", – отметил Катков.

В то же время за весь май оккупанты использовали примерно вдвое меньше ракет чем за 21 день октября.

Олег Катков о возможностях производства ракет в России: смотреть видео

Ракетный обстрел Киевщины: коротко