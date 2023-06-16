Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. Зокрема, під час чергової ракетної атаки 16 червня росіяни використали 6 ракет "Кинджал" та 6 "Калібрів". Їх вдалось збити протиповітряній обороні.
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Скільки зараз ракет виробляє Росія
Ракети, які росіяни використовували у квітні для обстрілів українських міст, були виготовлені на початку 2023 року. Це з'ясували по серійних номерах уламків ракет, що збили сили ППО.
Важливий аспект в тому, що була сформована зайва ілюзія щодо того, скільки ракет у них залишилось. Попри те, що в інфографіках, які публікувало Міноборони, кожен раз дописувати, скільки їх доробляють. На це ніхто не звертав уваги,
– наголосив Олег Катков.
Ракети у Росії виготовляють поточно. Раніше розповідали про 40 крилатих ракет за місяць, однак зараз цифра збільшилась приблизно до 60 одиниць. Мовиться про усі види – "Калібри" та Х-101.
Відповідно до власних можливостей виробництва Росія використовує свої запаси.
"Якщо абстрактно на рівні зимової ракетної кампанії, яка тривала з жовтня по березень, в залпі було 60 – 70 лише крилатих ракет. То зараз ця кількість значно менша. Але кількість пусків більша", – зауважив Катков.
Водночас за весь травень окупанти використали приблизно вдвічі менше ракет ніж за 21 день жовтня.
Олег Катков про можливості виробництва ракет у Росії: дивитись відео
Ракетний обстріл Київщини: коротко
- Вдень 16 червня російські окупанти атакували столицю та область вдома видами ракет – "Кинджалами" та "Калібрами". Їх та ще 2 дрони змогли збити сили ППО.
- Внаслідок атаки на Київщині постраждали двоє дітей, чоловік та літня жінка. Їх відкинуло ударною хвилею. Пошкоджень також зазнали 15 житлових будинків, 3 – було знищено повністю. У Києві про постраждалих та руйнування інформації не надходило.
- Зауважимо, під час повітряної тривоги та обстрілів у столиці перебували лідери країн Африки. Доволі символічно, що метою їхнього візиту було обговорення "мирного плану" закінчення війни.