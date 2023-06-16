Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. Зокрема, під час чергової ракетної атаки 16 червня росіяни використали 6 ракет "Кинджал" та 6 "Калібрів". Їх вдалось збити протиповітряній обороні.

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Скільки зараз ракет виробляє Росія

Ракети, які росіяни використовували у квітні для обстрілів українських міст, були виготовлені на початку 2023 року. Це з'ясували по серійних номерах уламків ракет, що збили сили ППО.

Важливий аспект в тому, що була сформована зайва ілюзія щодо того, скільки ракет у них залишилось. Попри те, що в інфографіках, які публікувало Міноборони, кожен раз дописувати, скільки їх доробляють. На це ніхто не звертав уваги,

– наголосив Олег Катков.

Ракети у Росії виготовляють поточно. Раніше розповідали про 40 крилатих ракет за місяць, однак зараз цифра збільшилась приблизно до 60 одиниць. Мовиться про усі види – "Калібри" та Х-101.

Відповідно до власних можливостей виробництва Росія використовує свої запаси.

"Якщо абстрактно на рівні зимової ракетної кампанії, яка тривала з жовтня по березень, в залпі було 60 – 70 лише крилатих ракет. То зараз ця кількість значно менша. Але кількість пусків більша", – зауважив Катков.

Водночас за весь травень окупанти використали приблизно вдвічі менше ракет ніж за 21 день жовтня.

Олег Катков про можливості виробництва ракет у Росії: дивитись відео

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