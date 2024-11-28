На Буковине обломки ракеты повредили жилые дома

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам. Во время утренней российской атаки Силам ПВО удалось уничтожить вражескую ракету над территорией Черновицкой области.

В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов в Днестровском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Руслана Запаранюка.

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Что известно о последствиях российской атаки

По данным председателя Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, пострадавших и погибших в результате ракетных обстрелов нет. Он поблагодарил украинских воинов за грамотную работу и пообещал сообщить больше деталей позже.

В ночь на 28 ноября Россия атаковала Украину 188 ракетами и ударными БПЛА типа "Шахед". Украинским Силам ПВО удалось сбить 76 ракет и 35 беспилотников.

Атака была направлена на украинские объекты энергетики. Сейчас во многих городах Украины ввели экстренные отключения электроэнергии.

К отражению воздушного нападения привлекли зенитные ракетные войска, авиацию, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.