Изменят ли иранские ракеты и дроны ход войны: в разведке предупредили о новых массированных атаках
Есть угроза новых массированных атак России по гражданской инфраструктуре. Кремль продолжает свою террористическую политику.
Об этом 24 каналу рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Ранее сообщалось о том, что в МИДе прокомментировали падение ракеты в Молдове во время последней массированной атаки по Украине.
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Угроза новых массированных ударов
Юсов отметил, что Россия, как государство-террорист, признав свое поражение на поле боя, действительно активно продолжает практику террора мирного населения. Угроза продолжения подобных атак и терактов существует. Это понимает Украина, ее военно-политическое руководство и весь цивилизованный мир.
Он продолжает оказывать помощь, теперь уже не только военную и экономическую, но и в сфере энергетического оборудования. Да, риски есть, несмотря на то, что запасы высокоточного оружия у них исчерпываются, но они методично пытаются бить в критическую инфраструктуру в преддверии зимы и отопительного сезона,
– заметил представитель Главного управления разведки Украины.
Он добавил, что все же некоторые запасы ракет в России еще есть. Кроме того, оккупанты пытаются закупить и заключают контракты на иранские баллистические ракеты. Путин от своей террористической практики не отказывается.
Юсов предупредил о новых массированных атаках: смотрите видео
Иранские дроны и ракеты
По словам спикера Главного управления разведки Украины, растет количество сбитых шахидов. Украина учится минимизировать и нейтрализовать вред от этих дронов. То же будет и с другими моделями, вопрос в усилении нашей ПВО и мастерстве Воздушных сил.
"Будет проблема, чтобы минимизировать вред, но это не та проблема, которая способна изменить ход войны. Это террористическое оружие, направленное в первую очередь на гражданскую инфраструктуру. Военные объекты от подобных атак почти не страдают, потому что они лучше всего укреплены и защищены". Значит, нужно усилить эту защиту и на всю инфраструктуру Украины", – подчеркнул Юсов.
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- Украина научилась эффективно сбивать российские дроны-камикадзе и крылатые ракеты. В то же время для ВСУ в скором времени может возникнуть угроза от иранских баллистических ракет.
- В разведке Британии сообщают, что Россия могла переместить на территории Беларуси свои "Кинжалы". Там зафиксировали самолеты МиГ-31К, являющиеся носителями этих ракет.
- Европейский Союз готов предоставить Украине финансовую помощь для неотложных нужд снабжения и обеспечения электроэнергией. В ЕС отметили важность поддерживать энергосистему Украины.