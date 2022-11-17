Хотят лишить света, газа, воды, – Игнат прокомментировал обстрелы украинской инфраструктуры

Российские оккупанты обстреливают не только энергетическую, а практически всю критическую инфраструктуру Украины. Таким образом, враг пытается лишить нас всех благ цивилизации.

Такое мнение 24 каналу озвучил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее сообщалось о том, как Россия готовит удары по энергетике Украины.

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Россияне пытаются лишить нас всех благ цивилизации

Игнат рассказал, что россияне обстреливают не только энергетическую инфраструктуру, но и всю критическую. В частности, в октябре еще обстреливали гидротехнические сооружения, а 17 ноября нанесли удар по газодобывающим предприятиям.

Не только света, а еще газа и, возможно, воды, пытаются лишить наш народ всех благ цивилизации. Ракеты С-300 17 ноября ударили традиционно. Есть пострадавшие гражданские, дети, кстати, и уже есть реакция власти на эти вещи,

– отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

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Он продолжил, что враг применил для обстрелов самолеты Ту-95 из Волгодонского района. До 18 ракет Х-101 или Х-555 были выпущены из этих самолетов. Только в Киевской области были сбиты 4 ракеты, кроме того, Киевская область в это время была атакована шахидами, прилетевшими с территории Беларуси, и все 5 были уничтожены.

"Кроме того, враг атаковал еще и с моря. Была 1 ракета "Калибр", которая по Одесской области прилетела. Также враг атаковал из авиации, из истребителей управляемыми ракетами Юг, 2 из этих ракет Х-59 были уничтожены", – отметил Игнат. .

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