За последний месяц ракетные атаки стали более системными, и это свидетельствует вероятнее всего о том, что России удалось возобновить производство крылатых ракет. А также наладить четкие поставки иранских беспилотников. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
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Не теряет надежды захватить Украину
Восстановление Россией возможности наносить ракетные атаки по Украине является большой проблемой. Страна-агрессор демонстрирует таким образом, что даже в условиях серьезных санкционных ограничений имеет щели, через которые получает необходимые детали для изготовления ракет и может проводить длительную войну.
Разговоры о том, что, мол, у России через 2 – 3 недели закончатся ракеты, потере стратегического запаса, не умаляют желания россиян проводить ракетные атаки.
Тем более специалисты определяют, что ракеты, которыми в последнее время обстреливают Украину, новые и изготовлены в этом году,
– заметил он.
Таким образом Владимир Путин не оставляет надежды захватить всю Украину и показывает, что готов воевать очень долго.
Валерий Клочок о мотивах Владимира Путина обстреливать города Украины: смотрите видео
Конкретные решения в санкционной политике
"Также ракетные обстрелы Украины в информационном плане направлены в первую очередь на россиян. Мол, у нас в условиях войны, санкционной политики все работает – даже военно-промышленный комплекс. При том, что у России есть куча проблем в экономике", — подчеркнул политолог.
Этот вопрос стал предметом обсуждения Европейской комиссии, Европейского Союза, которые готовят 11 санкционный пакет.
"Надеюсь после саммита "Большой семерки" мы увидим конкретные решения", – предположил Валерий Клочок.
Атака на Днепр ночью 22 мая
- На Днепропетровщине в 2:28 объявили воздушную тревогу. Оккупанты обстреляли Днепр и область, предварительно, ракетами Х-22, Х-101/555 и "Шахедами".
- Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили о совершении атаки врагом 16-ю ракетами разных типов: 4 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, 5 крылатыми ракетами Х-22, 2 баллистическими ракетами "Искандер-М", 5 зенитными управляемыми ракетами. А также на Днепропетровщину летели 20 ударных дронов "Shahed-136/131".
- Силами и средствами ПВО воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и все 20 ударных дронов типа "Shahed".
- В результате атаки в Днепре обстреляна аварийно-спасательная часть, разрушены 3 здания и уничтожены более 20 единиц техники. К сожалению, есть пострадавший – спасатель.
- Также в Илларионовской общине Синельниковского района из-за падения БПЛА пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет находятся в больнице.