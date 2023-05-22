За останній місяць ракетні атаки стали більш системними, і це свідчить найімовірніше про те, що Росії вдалося відновити виробництво крилатих ракет. А також налагодити чітке постачання іранських безпілотників. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Не втрачає надії завоювати Україну

Відновлення Росією можливості завдавати ракетних атак по Україні є великою проблемою. Країна-агресорка демонструє у такий спосіб, що навіть в умовах серйозних санкційних обмежень має шпарини, через які отримує необхідні деталі для виготовлення ракет і може проводити довготривалу війну.

Розмови про те, що, мовляв, в Росії за 2 – 3 тижні закінчаться ракети, про втрату стратегічного запасу, не применшують бажання росіян проводити ракетні атаки.

Тим більш, спеціалісти визначають, що ракети, якими в останній час обстрілюють Україну, нові та виготовлені в цьому році,
– зауважив він.

У такий спосіб Владімір Путін не полишає надії завоювати всю Україну і показує, що готовий воювати дуже довго.

Валерій Клочок про мотиви Владіміра Путіна обстрілювати міста України: дивіться відео

Конкретні рішення в санкційній політиці

"Також ракетні обстріли України в інформаційному плані спрямовано в першу чергу на росіян. Мовляв, у нас в умовах війни, санкційної політики все працює – навіть військово-промисловий комплекс. При тому, що Росія має купу проблем в економіці", – наголосив політолог.

Саме це питання стало предметом обговорення Європейської комісії, Європейського Союзу, які готують 11 санкційний пакет.

"Сподіваюсь після саміту "Великої сімки" ми побачимо конкретні рішення", – припустив Валерій Клочок.

Атака на Дніпро проти ночі 22 травня

  • На Дніпропетровщині о 2.28 оголосили повітряну тривогу. Окупанти обстріляли Дніпро та область, попередньо, ракетами Х-22, Х-101/555 та "Шахедами".
  • Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про здійснення атаки ворогом 16-ма ракетами різних типів: 4 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, 5 крилатими ракетами Х-22, 2 балістичними ракетами "Іскандер-М", 5 зенітними керованими ракетами. А також на Дніпропетровщину летіли 20 ударних дронів "Shahed-136/131".
  • Силами та засобами ППО повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та всі 20 ударних дронів типу "Shahed".
  • Внаслідок атаки в Дніпрі обстріляно аварійно-рятувальну частину, зруйновано 3 будівлі і знищено понад 20 одиниць техніки. На жаль, є постраждалий – рятувальник.
  • Також в Іларіонівській громаді Синельниківського району через падіння БпЛА постраждали 7 осіб. Жінки 52 та 70 років – перебувають в лікарні.