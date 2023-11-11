Как визиты Путина изменили динамику боев на Востоке: фронтовая сводка от Свитана

В последние недели россияне бросают огромное количество сил и средств, чтобы добиться хоть каких-то успехов в районе Авдеевки. В этом заинтересован в первую очередь российский диктатор Владимир Путин.

О целях его поездок по России и возобновлении воздушного террора по Украине в ежедневной сводке с фронта для 24 Канала рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан.

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Ракетные обстрелы

С 10 на 11 ноября Россия выпустила по Украине большое количество воздушных целей, в том числе дроны "Шахед", ракеты "Оникс", ракеты класса "Х", ракеты С-300. Также утром появились сообщения об атаке Киевщины баллистическими ракетами, во время которой не было объявлено воздушной тревоги.

В Воздушных силах отметили, что, вероятно, говорится о баллистических ракетах типа "Искандер-М" или С-400, информация выясняется. Силы ПВО успешно отработали по баллистической цели, уничтожив ее.

Однако какой день подряд от обстрелов ракетами и дронами страдает Юг Украины, в частности Одесская область. Полковник запаса убежден, что для прикрытия этого региона необходима установка SAMP/T, которая может работать против ракет "Оникс".

Полный фронтовой анализ от Романа Свитана: смотреть видео

Взрывы в России

В то же время ярко пылает в России. Под Москвой, в городе Коломна, где расположено конструкторское бюро, занимающееся разработкой артиллерии, 11 ноября был "хлопок".

Военный аналитик предположил, что атака прошла с использованием беспилотников, по меньшей мере, 10 единиц.

Поскольку это легитимная военная цель на территории России, уже даже в украинской разведке заметили, что подобные процессы не редкость и будут продолжаться.

11 ноября также был зафиксирован мощный взрыв на заводе по производству пороха в Тамбове.

В России немного заводов по производству пороха, ведь они его покупают у Китая. Одна из задач разведки – тихо зайти, тихо выполнить, тихо уйти. Возможно, это работа нашей Службы внешней разведки,

– добавил летчик-инструктор.

Бои у Авдеевки

За последнее время Владимир Путин уже второй раз с визитом в Ростове-на-Дону. На днях он встретился с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Предыдущий визит диктатора состоялся месяц назад, что привело к активизации боевых действий и штурмов Авдеевского направления.

Нынешний визит был для картинки, имел преимущественно медийный месседж. Неизвестно, был ли это сам Путин или путинообразное существо, ведь он слишком близко стоял к непродезинфицированным генералам,

– заметил аналитик.

Эта "показуха" свидетельствует, что все же решения принимались, так что на фронте будут продолжаться уже начавшиеся наступательные действия. В районе Авдеевки, на отрезке от Новодонецкого до Торецка, россияне пытались двигаться в течение последних нескольких дней.

11 ноября оккупанты провели операцию также в районе Красногоровки с целью оцепить Авдеевку в сторону Степового. Россияне пытались преодолеть железнодорожную дорогу, там Вооруженные Силы Украины занимаются восстановлением рубежей.

Сейчас россияне сосредоточили атаки в направлении Степового, а ВСУ продвигаются южнее Авдеевки в направлении Опытного.