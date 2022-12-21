Простая, но действенная: военный эксперт о тактике российских ракетных обстрелов
Тактика российских ракетных обстрелов достаточно проста и примитивна. Однако она на самом деле пока действенна, потому что Россия воюет с гражданским населением.
Такое мнение 24 каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее сообщалось о том, как погода влияет на атаки россиян.
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Авиаразведка из Беларуси
Мусиенко рассказал, что авиаразведка из Беларуси происходит, когда враг поднимает в небо самолеты, способные обнаружить размещение РЛС в Украине. Кроме того, они поднимают в небо МиГи-31, которые потенциально могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", однако сообщается, что на самом деле в Беларуси их может не быть. И все же даже взлет такого самолета – это сразу тревога по всей Украине, что может занять 2 – 3 часа, и это элемент психологического давления.
У нас нет критических потерь, которые были бы критическими для наших средств ПВО. Ситуация – полностью контролируемая, успевающая реагировать, передислоцироваться. Враг не успевает, даже если производит разведку, поэтому здесь все нормально,
– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Мусиенко объяснил тактику российских ракетных обстрелов: смотрите видео
Враг из воздуха бьет по объектам инфраструктуры
Он продолжил, что воздушные атаки враг использует не для ударов по военной инфраструктуре, а по гражданской. К тому же их тактика хоть и проста и примитивна, но она действенна. Они выбирают одну цель, на которую направляют 10 ракет, из расчета, что даже если ПВО собьет 9, то 1 попадет.
"Пример 16 декабря – около 40 ракет из 70 летели по Киеву, по объектам, которые враг определил в Киеве или Киевской области. Это значит, что они пытаются производить обстрелы более плотным количеством ракет по меньшему количеству целей с расчетом того, чтобы 1 ракета попала, что-то повредила. Для того, чтобы ей противодействовать и делать невозможным любое попадание, мы еще нуждаемся в соответствующих средствах ПВО", - отметил военный эксперт.
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