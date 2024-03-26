Пытаются найти лазейки: в Воздушных силах объяснили более частые массированные атаки России

Последний месяц промежутки между масштабными ракетным обстрелами украинской территории россиянами значительно уменьшился. Враг регулярно ищет новые тактики.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель командования Воздушных Сил Илья Евлаш. Он отметил, что именно поэтому в последнее время враг начал больше атаковать объекты инфраструктуры.

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Евлаш об обстрелах

Илья Евлаш отметил, что обстрелы происходят постоянно. Он отметил, что действительно враг в последнее время начал обращать внимание на мощные удары по инфраструктурным объектам. Это связано с различными факторами.

Враг постоянно меняет тактику, пытается найти слабые щели в нашей системе ПВО. Конечно, мы должны проявлять смекалку, маневренность, нестандартный подход для того, чтобы выявлять эти угрозы и применять наше вооружение. В том числе и предоставленное западными союзниками,

– пояснил Евлаш.

Представитель Воздушных Сил отметил, что враг продолжит атаковать и в дальнейшем. Основная его цель – дестабилизировать обстановку внутри страны, заставить Украину действовать нестандартно. Командование продолжает мониторить ситуацию, выявлять вражеское вооружение и наносить им огневое поражение.

Обстрелы Украины