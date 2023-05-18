В этом вся Россия: Жданов объяснил, почему вражеские ракеты регулярно прилетают в жилые дома
С начала полномасштабного вторжения территория Украины постоянно подвергается ракетным обстрелам. Очень часто ракеты, к сожалению, попадают в жилье украинцев, что приводит к гибели и ранению людей.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он объяснил, почему так происходит и от чего зависит точность ракет.
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Есть погрешность
Жданов заметил, что у аэробалистической ракеты может быть погрешность ее самой. К примеру, ракета Х-22 имеет коэффициент кругового отклонения 600 метров.
Когда ее создали в Советском Союзе, то назвали "убийцей авианосцев". Американский авианосец имеет длину около 400 метров. И не важно, куда эта ракета должна была попасть – в его нос или корму. Поэтому о том, чтобы она была более точной, никто не беспокоился,
– отметил военный эксперт.
Также Х-22 была рассчитана под ядерный боезаряд, поэтому ее основная часть весит 960 килограммов – чтобы он туда уместился.
"Х-22 – не точная ракета и может отклоняться от цели на 300 метров в любую сторону", – подчеркнул он.
Олег Жданов объяснил, почему вражеские ракеты попадают по жилью украинцев: смотрите видео
Ошибок быть не может
Все остальные ракеты бьют точно в цель и не ошибаются.
Если они прилетают в жилые дома украинцев, это не погрешности. Это значит, что при ее запуске были введены именно те координаты, куда она прилетела. Никаких ошибок здесь быть не может,
– заметил Жданов.
В то же время Россия отмечает, что имеет самые высокоточные ракеты.
"Россия специально наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Это геноцид украинцев, чтобы заставить нас капитулировать. Поэтому не стоит удивляться тому, что происходит. В этом все Россия", – уверен он.
Жданов напомнил, как в начале войны у пленного россиянина спросили, зачем Россия убивает украинцев, он ответил: "Для того, чтобы вы нас полюбили".
"Для нас должно быть аксиомой это утверждение. И наверное, россияне считают, что чем больше украинцев они убьют, тем больше мы их будем любить. Они не понимают, что у нас нет претензий к России. Мы хотим просто жить самостоятельно, без них. А они навязают нам свою "любовь" через кровь и убийства", – отметил Олег Жданов.
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