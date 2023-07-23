Россия модернизировала Х-22 и "Ониксы": в ГУР назвали причину
Источник:"Мы - Украина"
В украинской разведке объяснили, почему Россия в последнее время обстреливает наше государство разными ракетами. Оккупанты начали делать комбинированные атаки, используя Х-22, "Калибры", "Ониксы".
Заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что россияне снова начали бить по гражданским объектам ракетами, предназначенными для совсем других целей. Об этом он сказал в интервью.
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Почему ракетные обстрелы изменились
Представитель ГУР МО указал на дефицит высокоточного оружия в России.
В прошлом году они (россияне – 24 Канал) могли за один удар использовать от 80 до 100 – 110 крылатых ракет одного типа. К примеру, Х-101. Сейчас такой возможности у них нет,
– объяснил разведчик.
Как отметил Скибицкий, оккупанты учатся и меняют тактику. Ведь весь набор ракет имеет свою специфику и особенности тактического применения. И это оказывает существенное влияние на способность нашей ПВО сбить вражеские цели.
Как Россия модернизировала свои ракеты
Заместитель Кирилла Буданова заявил, что в разведке четко знают о модернизации некоторых ракет оккупантами. В качестве примера он привел ракету Х-22, которая фактически стала Х-32. Также он сообщил о модернизации противокорабельных "Ониксов".
Скибицкий напомнил, как осенью 2022 года захватчики очень часто обстреливали Николаевщину, Херсонщину и Одесчину. Тогда было очень много подрывов, а не попаданий. По его словам, после модернизации своих ракет оккупанты, скорее всего, снова начали применять комплексы "Бал" и "Бастион" против гражданских объектов.
Также он напомнил о российских ЗРК С-300. Оккупанты стали использовать зенитные ракеты в качестве ракет типа "поверхность – поверхность". По его словам, россияне улучшают системы наведения и навигации и другие элементы, позволяющие им применять ракеты в варианте "поверхность – поверхность".
Россия обстреливает Юг разными ракетами
- Недавно спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала ракетные удары России по Одессе в ночь на 23 июля. По ее словам, враг применил ракеты не менее 5 типов.
- Захватчики использовали береговой ракетный комплекс типа "Искандер" и "Бастион". Оттуда россияне запустили ракеты 3 типов: "Оникс", "Искандер-К" и "Искандер-М".
- Также российские оккупанты применили стратегическую авиацию. Из нее они выпустили сверхзвуковые ракеты Х-22.
- Кроме этого враг задействовал подлодку с 4 ракетами типа "Калибр". Их противник готовил к применению еще с вечера.