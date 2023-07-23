Россия модернизировала Х-22 и "Ониксы": в ГУР назвали причину

В украинской разведке объяснили, почему Россия в последнее время обстреливает наше государство разными ракетами. Оккупанты начали делать комбинированные атаки, используя Х-22, "Калибры", "Ониксы".

Заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что россияне снова начали бить по гражданским объектам ракетами, предназначенными для совсем других целей. Об этом он сказал в интервью.

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Почему ракетные обстрелы изменились

Представитель ГУР МО указал на дефицит высокоточного оружия в России.

В прошлом году они (россияне – 24 Канал) могли за один удар использовать от 80 до 100 – 110 крылатых ракет одного типа. К примеру, Х-101. Сейчас такой возможности у них нет,

– объяснил разведчик.

Как отметил Скибицкий, оккупанты учатся и меняют тактику. Ведь весь набор ракет имеет свою специфику и особенности тактического применения. И это оказывает существенное влияние на способность нашей ПВО сбить вражеские цели.

Как Россия модернизировала свои ракеты

Заместитель Кирилла Буданова заявил, что в разведке четко знают о модернизации некоторых ракет оккупантами. В качестве примера он привел ракету Х-22, которая фактически стала Х-32. Также он сообщил о модернизации противокорабельных "Ониксов".

Скибицкий напомнил, как осенью 2022 года захватчики очень часто обстреливали Николаевщину, Херсонщину и Одесчину. Тогда было очень много подрывов, а не попаданий. По его словам, после модернизации своих ракет оккупанты, скорее всего, снова начали применять комплексы "Бал" и "Бастион" против гражданских объектов.

Также он напомнил о российских ЗРК С-300. Оккупанты стали использовать зенитные ракеты в качестве ракет типа "поверхность – поверхность". По его словам, россияне улучшают системы наведения и навигации и другие элементы, позволяющие им применять ракеты в варианте "поверхность – поверхность".

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