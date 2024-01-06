Пострадали админздания, гаражи и авто: пожар в Покровске тушили 3 часа

Ночью 6 января российская армия несколько раз ракетами атаковала Покровск в Донецкой области. Ракеты попали на территорию предприятия, в результате чего возник пожар.

Пострадавших в результате российского террора Покровская не зафиксировано. По словам начальника ОВА, загорелся гараж и автомобили.

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Атака на Покровск

Россия 6 января атаковала Покровск дважды за ночь – ракеты С-300 попали по территории предприятия.

Зафиксировано 6 попаданий, есть повреждения. Информация о пострадавших пока не поступала,

– сообщили в МВД.

Там добавили, что спасателям понадобилось около 3 часов, чтобы ликвидировать возгорание на общей площади 600 квадратных метров.

В результате российского обстрела возник пожар: смотрите видео

Российские обстрелы Украины