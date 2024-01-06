Пострадали админздания, гаражи и авто: пожар в Покровске тушили 3 часа

6 января 2024, 12:41
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МВД

Ночью 6 января российская армия несколько раз ракетами атаковала Покровск в Донецкой области. Ракеты попали на территорию предприятия, в результате чего возник пожар.

Пострадавших в результате российского террора Покровская не зафиксировано. По словам начальника ОВА, загорелся гараж и автомобили.

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Атака на Покровск

Россия 6 января атаковала Покровск дважды за ночь – ракеты С-300 попали по территории предприятия.

Зафиксировано 6 попаданий, есть повреждения. Информация о пострадавших пока не поступала,
– сообщили в МВД.

Там добавили, что спасателям понадобилось около 3 часов, чтобы ликвидировать возгорание на общей площади 600 квадратных метров.

В результате российского обстрела возник пожар: смотрите видео

Российские обстрелы Украины

  • В ночь на 6 января захватчики ударили по жилому сектору в Купянске. Оккупанты атаковали здание учебного заведения и частные жилые дома. В результате вражеских обстрелов пострадала 60-летняя женщина.

  • В Кривом Роге 5 января раздался взрыв. На территории области объявляли воздушную тревогу. Впоследствии сообщили, что враг ударил ракетой по Криворожскому району. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

  • Утром 4 января российская армия снова атаковала Украину – на этот раз под ракетным ударом оказался Кропивницкий. Был поврежден один из объектов компании Укрэнерго – погиб 1 работник, а еще 5 получили ранения. Пострадал и объект ПАО "Кировоградоблэнерго".

Автор: Дмитро Усик