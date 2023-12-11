Без F-16 не обойтись, – Игнат рассказал, что поможет лучше защитить Украину от российских атак

Ночью 11 декабря россияне атаковали Киев 8 баллистическими ракетами, но украинские силы ПВО сбили их все. Однако вся Украина сегодня нуждается в мощных системах защиты от ракет и дронов.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что Украина имеет мощные системы ПВО, которые прикрывают разные регионы страны. В то же время их нужно больше. Так же как Украине крайне необходимы истребители F-16.

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Ожидаем подразделение Patriot

Сегодня в разных регионах нашей страны перекрыты силами мобильных огневых групп – направления, объекты, города. Эти группы заступают на боевое дежурство, и в случае объявления тревоги, когда летят в частности "Шахеды", выезжают на позиции по маршруту следования целей. Именно поэтому эти группы называются мобильными.

Они имеют небольшой радиус поражения, поэтому должны на своем пути встретить тот же "Шахед". В противном случае шансов на его ликвидацию будет мало,

– объяснил Игнат.

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Что касается мощных систем ПВО, таких как Patriot, NASAMS, IRIS-T, они имеют большой радиус действий.

Конечно, нам нужно их в большем количестве, чтобы усиливать все регионы. Не только у Киева есть такие системы. Patriot – тот ЗРК, который может сбивать аэробалистические, баллистические и аэродинамические цели. Эти системы доказали свою мощность и показали результат. Они сбили "Кинжалы", баллистику, российские самолеты,

– подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

Сейчас мы ожидаем очередного подразделения ЗРК Patriot, о котором говорили наши немецкие партнеры. Он тоже усилит какое-то направление. А также IRIS-T.

"Вся Украина должна быть защищена. Она настолько у нас большая, что без F-16 не обойтись. Он тоже является частью противовоздушной обороны. Если ЗРК будут прикрывать города, направления, стратегические и инфраструктурные объекты, то F-16 могли бы между городами и на подступах к нашим границам перехватывать вражеские дроны и крылатые ракеты", – подчеркнул Юрий Игнат.

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