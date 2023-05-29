Любил коммунизм, планировал госпереворот, наводил ракеты: в Запорожье задержан депутат-предатель

Бывший депутат Запорожского горсовета очень любил коммунистическую идеологию и пытался устроить переворот в Украине. За это он даже отсидел за решеткой. Теперь ему придется вернуться в тюрьму из-за государственной измены.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожской области бывшего депутата горсовета. Он занимался наведением российских ракет по украинским объектам. Во время обысков у него обнаружили немало запрещенной символики, а также телефоны, через которые он общался с оккупантами.

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Что известно о прошлом депутата-коммуниста

Страстный сторонник коммунистической идеологии планировал организацию государственного переворота в Украине. За это он был приговорен в 2001 году к 6 годам лишения свободы. После отбывания наказания он присоединился к местной ячейке запрещенной компартии.



Флаг запрещенной КПУ / Фото Службы безопасности Украины

В 2015 году этот мужчина стал депутатом Запорожского городского совета. В этой должности он находился почти пол года. Кроме того, зек активно поддерживал "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк". Злоумышленник стал агентом ФСБ во время полномасштабного российского вторжения. Его завербовали в конце 2022 года.

Как действовал фанат "русского мира"

Коммунистическая идеология запрещена в Украине. В 2015 году Верховная Рада осудила коммунизм, запретила публичное использование его символики и приняла декоммунизацию.

Экс-депутат заручился поддержкой бывших однопартийцев-коммунистов из Запорожья и создал собственную информационную сеть. Через приспешников он получал информацию о промышленных предприятиях и техническом состоянии местной инфраструктуры.



Полный шкаф коммунистической символики / Фото Службы безопасности Украины

Зек лично ездил к объектам и тайно фотографировал и снимал их. Затем он передавал данные стране-агрессорке для нанесения ракетных ударов, а после этого отчитывался оккупантам о последствиях обстрелов. Предатель помог захватчикам обстреливать Запорожье в течение апреля и мая 2023 года. Из-за его преступных действий погибли 3 человека, поврежден один промышленный объект и разрушены 50 домов.



Задержание экс-депутата / Фото Службы безопасности Украины

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