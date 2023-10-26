Увидим, какая будет тактика врага, – у Зеленского объяснили, почему эта зима будет другой

Россияне взяли паузу в ракетных обстрелах, сосредоточившись на ударах дронами-камикадзе по Украине. Скорее всего, это свидетельствует о накоплении ракет для будущих массированных атак.

Однако оккупанты могут изменить тактику, которую использовали осенью – зимой в прошлом году. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что россияне до сих пор могут производить высокоточные ракеты.

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Продолжается накопление ракет

В Главном управлении разведки сообщили, что у России нет таких запасов, чтобы запускать по Украине 100 ракет за раз, как это было в прошлом году. Однако они продолжают получать комплектующие части для "Искандеров" и "Кинжалов" из Европы через фирмы-посредники.

К тому же сейчас россияне воздерживаются от массированных ракетных ударов, используя дроны-камикадзе. Вероятно, таким образом ракеты все же пытаются экономить.

Подождем и посмотрим, какую тактику они будут использовать этой зимой. Потому что сейчас мы видим использование большого количества дронов, они нагружают наши системы ПВО. Но у них действительно будет возможность использовать ракеты, их накапливают,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Стоит также отметить, что россияне планировали, что прошлогодние удары по энергетике заставят Украину пойти на уступки или даже сдаться России. Поскольку это не сработало, оккупанты могут готовить и что-то другое.

"На сегодня мы имеем определенный опыт и повышенную эффективность и масштабность нашей системы ПРО. Думаю, она будет работать эффективнее, чем в прошлом году. Сейчас они используют баллистику, переработанные С-300 и управляемые авиабомбы. Посмотрим, добавят ли к этому еще и сверхзвуковые и крылатые ракеты", – отметил советник главы ОПУ.

К сожалению, баллистических ракет и управляемых авиабомб у россиян достаточно, чтобы терроризировать и убивать гражданских украинцев. Дальше все будет зависеть от их запасов крылатых и высокоточных ракет.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите полное видео

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