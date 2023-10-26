Проте окупанти можуть змінити тактику, яку використовували восени – взимку торік. Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що росіяни досі можуть виготовляти високоточні ракети.
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Триває накопичення ракет
У Головному управлінні розвідки повідомили, що в Росії немає таких запасів, щоб запускати по Україні 100 ракет за раз, як це було торік. Однак вони продовжують отримувати комплектувальні частини для "Іскандерів" та "Кинджалів" з Європи через фірми-посередники.
До того ж зараз росіяни утримуються від масованих ракетних ударів, натомість використовуючи дрони-камікадзе. Ймовірно, у такий спосіб ракети все ж намагаються економити.
Почекаємо і подивимось, яку тактику вони використовуватимуть цієї зими. Тому що зараз ми бачимо використання великої кількості дронів, вони навантажують наші системи ППО. Але вони справді матимуть можливість використовувати ракети, їх накопичують,
– наголосив Михайло Подоляк.
Варто також відзначити, що росіяни планували, що тогорічні удари по енергетиці змусять Україну піти на поступки чи навіть здатися Росії. Оскільки це не спрацювало, окупанти можуть готувати й щось інше.
"На сьогодні ми маємо певний досвід та збільшену ефективність й масштабність нашої системи ПРО. Думаю, вона працюватиме ефективніше, ніж торік. Зараз вони використовують балістику, перероблені С-300 та керовані авіабомби. Подивимось, чи до цього додадуть ще й надзвукові та крилаті ракети", – зазначив радник голови ОПУ.
На жаль, балістичних ракет та керованих авіабомб у росіян достатньо, аби зараз тероризувати та вбивати цивільних українців. Надалі усе залежатиме від їхніх запасів крилатих і високоточних ракет.
Інтерв’ю з Михайлом Подоляком: дивіться повне відео
Росіяни готуються до ударів по енергетиці: що відомо
- В ОК "Південь" повідомили, що у Чорному морі зараз перебувають ракетоносії "Калібрів". Їх можуть використати у будь-який момент. До того ж спостерігається довготривала пауза у використанні ракет повітряного базування типу Х-101, якими постійно гатили минулої зими. То ж усе це може свідчити про активну підготовку до майбутніх ракетних ударів.
- Крім того, росіяни завезли додаткові ракети до комплексів С-300. Окупанти модернізували ракети для можливості завдання ракетних ударів по наземних цілях в українських містах.
- До слова, окупанти уже почали точково бити по об’єктах енергетичної інфраструктури. Так, 25 жовтня росіяни завдали ударів дронами-камікадзе по Хмельниччині, зокрема поблизу Хмельницької АЕС. За словами Володимира Зеленського, ціллю була саме атомна електростанція.