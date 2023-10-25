У середу, 25 жовтня, журналісти опублікували відповідний матеріал. Вони наголошують, що це найнебезпечніша з керованих ракет, якою володіє Росія. Вартість виготовлення одного "Кинджала" становить 10 мільйонів доларів.

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Російські ракети – європейський слід

Насамперед потрібно знати, що "Кинджали" виробляє корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" з Коломни. Вона входить до холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех".

У розслідуванні йдеться, що завозять необхідні для виробництва цих ракет компоненти з країн Європи. Скажімо, камери тепла та холоду виробництва Espec КБМ отримує від московського ТОВ "Остек-Тест". Ця фірма уже навіть після початку повномасштабного вторгнення імпортувала обладнання з Польщі.

А от токарні верстати російському виробнику зброї постачала фірма "KEB-Рус". Це партнер німецької компанії KEB. Закопував він в неї уже під час широкомасштабної війни, з-поміж іншого, кабелі.

Рушничні свердла та інші інструменти Росія отримувала від виробника Sandvik з юридичною назвою ТОВ "Світ верстатника". Своєю чергою, ця фірма постачала деталі у компанії IR-Logistik GMBH, що базується в Берліні.

Розробником "мізків" для "Кинджалів" називають також Науково-дослідний центр електронних приладів, що входить у "Ростех". Його підрядник – АТ "Радіант-ЕК", яке постачало інтегральні мікросхеми та безпосередньо КБМ. "Радіант-ЕК" продовжує імпорт під час війни: імпортує з Німеччини котушки та стрічки для захисного пакування електронних компонентів,

– пишуть розслідувачі.

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Згадаємо наостанок, що не так давно Investigate Europe писало про те, що Європа продовжує імпортувати з Росії метали на мільярди євро. Йдеться про сировину на суму у близько 13 мільярдів, яку було завезено з ворожої держави через недостатні санкційні обмеження.