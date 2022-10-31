В полиции рассказали, сколько людей пострадали от массированных утренних атак

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Пострадали люди в разных регионах.

Об этом 31 октября в эфире национального телемарафона рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

К теме Массированная ракетная атака по Украине и возвращение из плена морпехов: хронология 250 дня войны

"Сейчас есть 13 человек, которые травмированы в результате сегодняшних атак России. И мы, конечно, вместе с СБУ, с прокуратурой будем устанавливать те убытки и фиксировать те преступления, которые оккупанты совершили сегодня на территории нашей страны", – сказал Клименко.

Пострадавшие в Киеве и Черкассах

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов отметил, что полицейские находят обломки сбитых ракет оккупантов.

По состоянию на сейчас (13:07 – 24 канал) есть 2 пострадавших и 2 поврежденных частных здания, а также объекты критической инфраструктуры, – сообщил Небитов.

Что касается Черкасской области, то руководитель ОВА Игорь Табурец рассказал о четырех пострадавших в результате ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры. Пока люди находятся в больницах.

Обратите внимание – силы ПВО уничтожили 44 ракеты из 50: смотрите видео

Ракетная атака 31 октября: последние новости