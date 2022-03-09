Ракетные удары по домам, отсутствие газа и обстрелы в Мариуполе: сводка за сутки

Украина уже четырнадцатый день смело противостоит российским оккупантам. Враг не прекращает атаки и продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру.

В ряде областей каждый день объявляют воздушные тревоги. Подробнее о ситуации в регионах 9 марта по состоянию на 8:00 – читайте дальше.

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Киевщина

В ночь на 9 марта россияне пытались зайти в Ирпень. Наши военные отбили вражескую атаку. По Борисполю вечером нанесли авиаудар. Одну ракету уничтожили, одна попала в технические помещения аэропорта. К сожалению, есть раненые. Область готовится к эвакуации из горячих точек.

Житомирщина

Вечером и ночью враг нанес 2 ракетных удара. В областном центре оккупанты разрушили здание общежития. Уточняется информация о попадании в одно из предприятий в Житомире. Русские бомбили Малин и разрушили несколько частных домов. По предварительным данным, в результате атак погибли 9 граждан.

Запорожская область

Захватчики осуществляют перегруппировку войск, чтобы возобновить наступление в направлении Запорожья. Основные усилия оккупантов сосредоточиваются на том, чтобы создать условия для захвата. Однако темпы их продвижения снижены, а личный состав – деморализован.

Черниговщина

В Чернигове и области (Нежин, Остер, Десна) постоянные воздушные тревоги. Ведутся оборонные бои на подступах к областному центру. Ночью на 9 марта русская армия обстреливала окрестности города. По предварительной информации, в результате этого вспыхнули пожары в 10 жилых домах.

Сумщина

В целом ночь там прошла тихо, кроме города Ахтырка и района. Их снова бомбила российская авиация. До утра продолжались переговоры по "зеленому коридору" из Сум. По предварительной информации, его снова открыли. Накануне он действовал с 9:00 до 21:00. Обошлось без жертв, несмотря на провокации врага.



Последствия обстрелов в Ахтырке / Фото с телеграма Дмитрия Живицкого

Полтавщина

Утром объявили воздушную тревогу в Лубнах. В Полтаву прибыли люди, которых эвакуировали из Сум. Большинство из них – украинские женщины и дети, а также иностранцы из Индии, Китая и Турции. Дальше люди поехали по железной дороге в западные области. Тем, кто захотел остаться, предоставили убежище.

Луганщина

Враг обстрелял Северодонецк (погиб человек), Рубежное и Кременную. Из-за попадания снарядов вспыхнули пожары в жилом секторе. По области отсутствует газ, частично вода и свет. Практически нет Интернета и связи. Местные жители переходят на национальный роуминг.



Враг обстреливает Луганщину / Фото с телеграма Сергея Гайдая

Донетчина

В Краматорске была воздушная тревога. Не поступил гуманитарный груз в Мариуполь. Россияне бомбили авиацией здание Красного Креста – международного и украинского. В городе ситуация очень сложная – нет воды, электричества, газа, еды и лекарств. В Волновахе – тоже стабильно плохо. Идут бои, но город под контролем ВСУ.

В Новолуганском были обстрелы, там повреждены газопровод и дома. О жертвах пока не сообщали, ведь нет возможности обследовать завалы. В других населенных пунктах области ситуация относительно нормальная.

Харьковщина

Областной центр продолжает держать оборону, активных наступательных действий со стороны россиян не было. Ночью на 9 марта была зафиксирована единичная атака окрестностей города с воздуха. В Харькове поймали еще одного диверсанта. Продолжаются бои в Изюме. В Чугуеве и Дергачах снаряды попали в жилые дома.

Согласно данным военных областных администраций, в других украинских регионах ситуация пока остается спокойной или относительно спокойной.