Все, что они производят, – выпускают по Украине, – ГУР о ракетных обстрелах

Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине. В ГУР МО заявили, что для атак используют фактически все, что сейчас производят в стране-агрессоре.

Об этом во время телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он также обратил внимание на то, сможет ли Россия восстановить свои запасы ракет, передает 24 Канал.

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Бьют тем, что выпускают

По словам Андрея Юсова, Россия с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, "в значительной степени использовала накопленный ракетный потенциал". Он напомнил, что были массированы атаки, во время которых по Украине запускали по 120 ракет за раз.

Сегодня количество совсем другое. И фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, пока возможности нет,

– констатировал он.

Сколько Россия тратит на войну

В то же время следует понимать, что угроза никуда не исчезла. Россияне продолжают свои атаки как крылатыми, так и баллистическими и аэробалистическими ракетами. Кроме того, бьют еще и дронами-камикадзе. Итак, во время воздушной тревогиЭтот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

На этот вопрос ответил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, фактически треть российского бюджета направлена на то, чтобы финансировать войну, развязанную против Украины.

Он отметил, что Россия тратит деньги на войну демонстративно. В Кремле даже не скрывают, что 32% бюджета уходят на то, чтобы убивать украинцев. Если говорить о денежном эквиваленте, то говорится около 10 триллионов рублей.

В России вкладываются в определенные производства. Ей удалось получить самые технологичные производственные линии от Ирана. Это позволяет врагу разрабатывать дроны разных модификаций. А еще оккупанты способны изготавливать определенные ракеты. К несчастью, среди комплектующих обнаруживают элементы от стран-партнеров Украины.

Собственно известно, что во время массированного удара по Украине 15 августа, враг бил ракетами, изготовленными в 2023 году. Эти воздушные цели содержат микросхемы иностранного производства.