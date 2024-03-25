Пытаются оправдаться: о каких проблемах на фронте свидетельствует активизация ракетных атак России

Россия начала активнее наносить массированные ракетные удары по Украине. Так они пытаются компенсировать отсутствие успехов на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Алексей Гетьман, отметив, что оккупанты сейчас имеют проблемы с продвижением на фронте. Поэтому они решили параллельно активизировать ракетные удары по Украине.

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Россия понесла большие потери

Как отметил Гетьман, оккупанты понесли существенные потери во время тех же боев за Авдеевку. Похожая ситуация была и на других участках фронта. Им не хватает живой силы и военной техники для значительно более быстрых продвижений. Поэтому уже и была информация о планах оккупантов увеличить собственную армию.

Уже ранее ГУР прогнозировало, что со временем наступательные мощности России будут исчерпываться. И тогда инициатива может перейти на нашу сторону. Мы тогда сможем делать небольшие локальные контрнаступательные действия. Сейчас Россия не может так продвигаться. И, вероятнее всего, они хотят оправдаться перед собственным населением, что у них есть трудности на поле боя,

– сказал Гетьман.

Вполне вероятно, что именно это и стало причиной активизации ракетных ударов. Поэтому они продолжают уничтожать и энергетическую, и жилую инфраструктуру Украины. Это – абсолютно циничная и извращенная логика.

Война в Украине: кратко