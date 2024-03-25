Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олексій Гетьман, зауваживши, що окупанти зараз мають проблему із просуванням на фронті. Тому вони вирішили паралельно активізувати ракетні удари по Україні.
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Росія зазнала великих втрат
Як наголосив Гетьман, окупанти зазнали суттєвих втрат під час тих же боїв за Авдіївку. Схожа ситуація була й на інших ділянках фронту. Їм не вистачає живої сили та військової техніки для значно швидших просувань. Тому вже й була інформація про плани окупантів збільшити власну армію.
Вже раніше ГУР прогнозувало, що з часом наступальні потужності Росії будуть вичерпуватися. І тоді ініціатива може перейти на наш бік. Ми тоді зможемо робити невеликі локальні контрнаступальні дії. Зараз Росія не може так просуватися. І, найімовірніше, вони хочуть виправдатися перед власним населення, що у них є труднощі на полі бою,
– сказав Гетьман.
Цілком ймовірно, що саме це й стало причиною активізації ракетних ударів. Тому вони продовжують нищити і енергетичну, і житлову інфраструктуру України. Це – абсолютно цинічна та схиблена логіка.
Війна в Україні: коротко
- В ніч на 22 березня Росія завдала один із наймасштабніших ударів по Україні. Відомо, що окупанти запустили аж 151 засіб ураження. Йдеться про 63 "Шахеди", 12 балістичних ракет "Іскандер-М", 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 5 крилатих ракет Х-22, 7 "Кинджалів" тощо. Сили ППО збили понад 90 ворожих цілей.
- 25 березня окупанти запустили дві ракети по Києву. За попередньою інформацією, це були протикорабельні ракети "Циркон".
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 437 тисяч особового складу. Також українські захисники знищили 6887 ворожих танків, 13183 бойові броньовані машини, 10877 артилерійських систем, 1018 РСЗВ тощо.