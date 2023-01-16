Россия может изменить тактику с массированных на групповые ракетные удары, – Жданов

Гражданская и энергетическая инфраструктура Украины страдает от ракетных ударов России. Однако количество ракет у них уменьшается, что может привести к изменению тактики.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отмечает, если смена тактики произойдет, мы увидим это в ближайшее время.

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16 января Россия вывела в акваторию Черного моря 6 носителей ракеты "Калибр". Подобное происходит в 2023 году во второй раз. Первый раз они вывели ракетоносители 14 января и нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Возможное изменение тактики

Жданов подчеркнул, что во время атаки 14 января ракет "Калибр" было очень мало. В основном были ракеты воздушного базирования. Военный эксперт считает вполне возможным, что у России до сих пор есть необходимое количество ракет для нанесения удара.

Если мы в ближайшее время, сегодня – завтра, получим ракетный удар, то можно будет говорить об изменении тактики. И переход России от массированных ракетных ударов до групповых,

– добавил Жданов.

Россияне могут выпускать ракеты по двум направлениям

Жданов упомянул, что с 16 января 2023 года начались совместные лётно-тактические учения россиян в Беларуси. Накануне туда прибыли 8 боевых самолетов Су-34 и Су-30 и 4 транспортных самолета типа "Ан". Также эксперт предполагает, что россияне могли привезти с собой ракеты.

6 "Калибров" в Черном море и группа тактической авиации в воздухе Беларуси. С двух сторон – с воздуха и с моря, с севера и с юга, вот вам групповой ракетный удар,

– добавил Жданов.

Жданов о возможном изменении тактики России: смотреть видео

Различие между тактиками

Жданов предполагает, что во время групповой массированной атаки мы можем наблюдать:

качественное изменение в составе ракетного удара;

уменьшение количества ракет в ударе до нескольких десятков;

увеличение частоты ударов.

Изменится тип ракет. В результате того, что эти ракеты сверхзвуковые, эффективность их применения увеличится. В этом проблема, и мы должны быть готовы,

– подчеркнул эксперт.