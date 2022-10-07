Украинцы невероятные: на разбор завалов в Запорожье пришло много людей, работы не хватило

Утром 6 октября Россия совершила очередной теракт против мирного населения Украины. Она нанесла ракетный удар по многоэтажкам в Запорожье.

На разбор завалов в Запорожье пришло много людей

Россияне нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам города. 7 октября жители города собрались разбирать завалы.

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Даже в такие моменты украинцы показывают, какой мы храбрый и сильный народ. На разбор пришло такое количество людей, что работы просто не хватило.

Запорожцы, вы невероятны! На разбор завалов пришло столько людей, что всем желающим не нашлось работы,

– говорится в сообщении.

На разбор завалов в Запорожье пришло много людей: смотрите видео

Удар по Запорожью: коротко

Сообщение о ракетном ударе по городу 6 октября поступило от главы ОВА Александра Старуха в 06:15. Он отметил, что российские военные атаковали инфраструктурные объекты в областном центре.

Уже впоследствии он добавил, что оккупанты попали в жилые дома. Они были значительно разрушены. А еще чуть позже Куртев отметил, что враги нанесли 7 ракетных ударов. Разрушены целые подъезды.

Известно, что в результате атаки по жилым домам погибли 12 мирных жителей. При этом аварийно-спасательные работы на месте попадания российских ракет все еще продолжаются. Спасатели продолжают разбирать завалы.

На ракетный удар по Запорожью отреагировал глава ОП Андрей Ермак. Он отметил, что россияне совершили очередной террористический обстрел. Глава ОП подчеркнул, что оккупанты "умеют воевать только с мирными людьми". Он назвал их сумасшедшими трусами.

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