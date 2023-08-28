Оккупанты изменили тактику ракетных обстрелов: в ГУР объяснили, с чем это связано

Россия продолжает атаковать Украину крылатыми и баллистическими ракетами. В последнее время враг сменил тактику обстрелов. В украинской разведке объяснили, что может быть причиной этого.

Пролил свет на это представитель ГУР МО Вадим Скибицкий. По его словам, у оккупантов на оснащении почти 300 дальнобойных ракет, которые они могут использовать. В то же время, россияне изменили свою тактику атак.

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Оккупанты бьют точечно

По словам Скибицкого, если российские военные получают информацию о том, что определенную цель нужно атаковать срочно, то используют для этого более точные и более быстрые ракеты. Он напоминает атаку по Чернигову, когда враг ударил ракетой "Искандер-К".

Ракетные бригады "Искандеров" расположены вдоль всей границы – в Ростовской, Курской, Белгородской областях, а также на наших оккупированных территориях, в частности в Крыму,

– подчеркнул он.

Это означает, что под угрозой те области и регионы, которые находятся ближе к линии фронта и границы между Россией и Украиной. В таком случае ракета может подлететь за считанные минуты. К сожалению, оперативно отреагировать на их применение очень сложно.

Россия не просто так изменяет тактику своих атак. По словам Вадима Скибицкого, это может быть связано со стремлением оккупантов накопить вооружение. Его враг будет использовать перед осенне-зимним периодом, терроризируя энергосистему Украины.

Что об этом говорят в Воздушных силах

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему Россия использует немного ракет в последнее время. По его словам, оккупанты имеют определенные цели и задачи, которые они выполняют.

У них есть свои задачи, свои цели, объекты, которые они пытаются поразить и уничтожить. Вот на этот раз – на Полтавщине. Казалось бы гражданский объект, туда направили аж с Черного моря ракеты, ну и имеем такие вот последствия,

– отметил он.

Он отмечает, что Россия "постепенно, методично удерживает Украину в напряжении". Захватчики делают это, уничтожая гражданскую инфраструктуру нашего государства.

Юрий Игнат подчеркнул, что мы уже видели это с портами Одесщины и других регионов. Российские военные целенаправленно били по зерну и другому продовольствию.

Вот лицо России, устроившее здесь не один голодомор, сейчас она продолжает эту работу. В прошлом году это была энергетика. Сейчас уже видите – продовольственный сектор. Враг пытается уничтожать нашу экономику и таким образом влиять вообще на психологическое состояние нашего народа,

– подчеркнул он.

Обратим внимание, что этой ночью враг попал в промышленное предприятие в Полтавской области. В результате атаки погибли два человека, еще 5 получили ранения. Все они работали в ночную смену.