Россия, вероятно, ударила по Украине ракетами Х-22 из дальних бомбардировщиков

Российская авиация нанесла ракетные удары по Украине в воскресенье, 11 сентября. Для обстрелов враг использовал дальние бомбардировщики.

У Украины пока нет средств против дальних бомбардировщиков

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он сообщил, что россияне использовали бомбардировщики Ту-22 М3.

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Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что оккупанты, вероятно, нанесли удар ракетами Х-22.

Работала российская авиация: дальние бомбардировщики Ту-22 М3, сначала с севера страны нанесшие удары, очевидно ракетами Х-22, затем перелетели в район оккупированного полуострова и уже из района мыса Тарханкут вероятно атаковали и южные регионы нашего государства,

– сообщил Юрий Игнат.

Он рассказал, что есть некоторая информация о взрывах, однако она нуждается в подтверждении.

Юрий Игнат отметил, что у Украины пока нет средств, которыми можно достать дальние российские бомбардировщики. Однако он выразил убеждение, что соответствующие средства будут.

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