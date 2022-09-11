Россия, вероятно, ударила по Украине ракетами Х-22 из дальних бомбардировщиков
Российская авиация нанесла ракетные удары по Украине в воскресенье, 11 сентября. Для обстрелов враг использовал дальние бомбардировщики.
У Украины пока нет средств против дальних бомбардировщиков
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он сообщил, что россияне использовали бомбардировщики Ту-22 М3.
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Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что оккупанты, вероятно, нанесли удар ракетами Х-22.
Работала российская авиация: дальние бомбардировщики Ту-22 М3, сначала с севера страны нанесшие удары, очевидно ракетами Х-22, затем перелетели в район оккупированного полуострова и уже из района мыса Тарханкут вероятно атаковали и южные регионы нашего государства,
– сообщил Юрий Игнат.
Он рассказал, что есть некоторая информация о взрывах, однако она нуждается в подтверждении.
Юрий Игнат отметил, что у Украины пока нет средств, которыми можно достать дальние российские бомбардировщики. Однако он выразил убеждение, что соответствующие средства будут.
Где зафиксированы "прилеты" 11 сентября
- В воскресенье, 11 сентября, около полудня по всей Украине объявлялась воздушная тревога. "Прилеты" зафиксировали в Вознесенске Николаевской области.
- Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что россия ударила по гражданским объектам. По ее словам, есть пострадавшие.
- Над Днепропетровщиной ПВО сбила вражескую ракету.
- Заметим, что утром 11 сентября российская ракета была сбита также на Уманщине, в результате чего обломки упали на жилой дом. Еще две ракеты врага были сбиты ночью в Николаевской области.
- Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по центру Днепра и в очередной раз обстреляли Николаев. Неспокойно было в Харьковской области, которую россияне обстреляли из РСЗО и зенитных ракет С-300.
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