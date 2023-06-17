Теперь "Бал" и в Крыму: российский ракетный комплекс заметили возле Севастополя

Российские солдаты пытаются всеми силами компенсировать нехватку боеприпасов у своих ЗРК в Крыму. Так, партизаны 17 июня заметили печально известный ракетный комплекс "Бал" в аннексированном Крыму.

Этот комплекс представители движения сопротивления увидели возле Севастополя. Этот комплекс может использовать противокорабельные ракеты Х-35.

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Ракетный комплекс "Бал" видели в Крыму

Украинские партизаны подчеркнули, что на подъезде к временно оккупированному городу Севастополь они увидели, как российские войска перевозят свой ракетный комплекс "Бал". Подходящие фото активисты опубликовали в сети.



Ракетный комплекс "Бал" заметили в Севастополе / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"

Партизаны также отметили, что продолжают следить за дальнейшими перемещениями этого противокорабельного ракетного комплекса. Однако пока они точно не знают, какую именно функцию будет выполнять "Бал".

Что известно о ракетном комплексе "Бал" Это российский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. Испытания комплекса "Бал" завершили в 2004 году, а на вооружение приняли – в 2008 году.

Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон страны. Кроме того, "Бал" помогает в защите военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, в том числе и от высадки десанта.

Одна пусковая установка способна нести до 8 ракет. Всего пусковых может быть 4, то есть суммарный залп крылатых ракет может состоять из 32 снарядов. Сейчас в России около 40 комплексов "Бал".

"Бал" может использовать сверхзвуковые крылатые ракеты Х-35/35У и для сухопутного поражения. Их дальность составляет от 260 до 500 км.

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