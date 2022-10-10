Белый дом отреагировал на массированную ракетную атаку по Украине

10 октября 2022 , 17:47
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Источник:

CNN

Россия совершила 10 октября одну из самых больших ракетных атак по Украине с начала полномасштабного вторжения. В Белом доме назвали обстрелы "тревожными".

Об этом сказал журналистам CNN высокопоставленный чиновник администрации. Пока его имени не называют.

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По словам чиновниками, Белый дом внимательно следил за сообщениями массированного обстрела Украины и признал их "тревожными". Он добавил, что это напоминание о том, каким "жестоким" может быть президент России Владимир Путин.

Реакция посольства США

Дипломат Бриджит Бринк отметила, что все работники посольства находятся в безопасности. Не говорится об эвакуации.

"Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и по всей Украине", –  написала Бринк.

Обратите внимание – мэр Киева Кличко об обстреле столицы: смотрите видео

Что известно о ракетных атаках по Украине: коротко

  • Российские оккупанты попали в 15 регионов страны. Они убили 11 человек и ранили 87 мирных жителей. Об этом написал глава Национальной полиции Игорь Клименко.
  • От россиян пострадала Хмельнитчина. По области ударили шестью ракетами. Три из них ликвидировали над Волочиской, Староушицкой и Полонской общинами. Однако другие попали в объект критической инфраструктуры в Хмельницком.
  • На Днепропетровщине погибли 4 человека. Еще 15 пострадали и находятся в тяжелом состоянии.
  • В Киеве враг обстрелял разные районы города. Погибли 5 человек.
  • Россия выпустила по Львовской области 15 ракет. Львов остался без электроэнергии, мобильной связи и горячей воды.
Автор: Марія Масюк