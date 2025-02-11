Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по средствам производства РЭБ Анатолий Храпчинский, прокомментировав ракетный обстрел 11 февраля. По его словам, в этот раз оккупанты запустили много различных воздушных целей по одному объекту. Это делается для того, чтобы перегрузить ПВО.

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Россия столкнулась с проблемой

Уже была информация, что оккупанты запускают обновленные версии "Калибров", которые могут лететь на низких высотах. Классические системы радиолокации обнаруживают объекты на уровне 500 метров и выше. Однако существуют другие системы детекции, которые помогут выявлять такие "Калибры".

Враг активно меняет тактику. Где-то пытается очень низко пролетать. Где-то нагружает имитационными дронами, чтобы отвлекать внимание ПВО,

– сказал Храпчинский.

В последнее время оккупанты били ракетами преимущественно ближе к линии боевого соприкосновения и прифронтовой зоны. Это можно связать с тем, что Украина получила больше самолетов, которые помогают уничтожать вражеские ракеты во время обстрелов по другим регионам нашего государства.

Кроме этого, враг начинает все чаще использовать ракеты с тактической авиации – Х-59 и Х-69. Это свидетельствует о другом тревожном сигнале для оккупантов.

Россия использует стратегическую авиацию, которую они не могут восстановить. А некоторые самолеты уже и не могут отремонтировать. В начале полномасштабной войны на одном самолете могло быть 8 ракет. Сейчас видим, что не более двух. Максимум четырех. У них теряются ресурсные возможности,

– заметил Храпчинский.

Судя по этому, сейчас Россия, вероятно, будет делать ставку на ракеты малой и средней дальности с самолетов тактической авиации. Также будут продолжаться удары баллистикой. Соответственно Украине нужно больше ЗРК, которые могут сбивать баллистические ракеты.

Напомним, в ночь на 11 февраля Россия запустила 19 ракет и 124 беспилотника по Украине. В Воздушных силах сообщили, сколько ракет и дронов удалось сбить.