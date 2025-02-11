Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з засобів виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, прокоментувавши ракетний обстріл 11 лютого. За його словами, цього разу окупанти запустили багато різних повітряних цілей по одному об'єкту. Це робиться для того, аби перевантажити ППО.

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Росія зіткнулася з проблемою

Вже була інформація, що окупанти запускають оновлені версії "Калібрів", які можуть летіти на низьких висотах. Класичні системи радіолокації виявляють об'єкти на рівні 500 метрів та вище. Однак існують інші системи детекції, які допоможуть виявляти такі "Калібри".

Ворог активно змінює тактику. Десь намагається дуже низько пролітати. Десь навантажує імітаційними дронами, щоб відволікати увагу ППО,

– сказав Храпчинський.

Упродовж останнього часу окупанти били ракетами переважно ближче до лінії бойового зіткнення та прифронтової зони. Це можна пов'язати з тим, що Україна отримала більше літаків, які допомагають знищувати ворожі ракети під час обстрілів по інших регіонах нашої держави.

Окрім цього, ворог починає все частіше використовувати ракети з тактичної авіації – Х-59 та Х-69. Це свідчить про інший тривожний сигнал для окупантів.

Росія використовує стратегічну авіацію, яку вони не можуть відновити. А деякі літаки вже й не можуть відремонтувати. На початку повномасштабної війни на одному літаку могло бути 8 ракет. Зараз бачимо, що не більше двох. Максимум чотирьох. У них втрачаються ресурсні можливості,

– зауважив Храпчинський.

Судячи з цього, зараз Росія, ймовірно, буде робити ставку на ракети малої та середньої дальності з літаків тактичної авіації. Також будуть продовжуватися удари балістикою. Відповідно Україні потрібно більше ЗРК, які можуть збивати балістичні ракети.

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого Росія запустила 19 ракет та 124 безпілотники по Україні. У Повітряних силах повідомили, скільки ракет та дронів вдалося збити.