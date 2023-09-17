Интересным был маршрут полета воздушных целей, – Свитан о ночной атаке россиян

Россия нанесла комбинированный удар по Украине ночью 17 сентября – были и "Шахеды", и ракеты. Маршруты полета последних были достаточно интересными.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что оккупанты запустили из 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95 всего 10 ракет.

К теме Смешанная атака и попадание в Одесскую область: все, что известно об утренних обстрелах Украины 17 сентября

Ранее оккупанты преимущественно загружали эти самолеты большим количеством ракет. Это может свидетельствовать о том, что Ту-95 находятся в не наилучшем для оккупантов технологическом состоянии.

9 самолетов Ту-95 сбросили 10 ракет. Год назад один самолет Ту-95 мог сбросить 6 ракет Х-555 с "барабана" и 8 ракет Х-101 на "полукрыльях". Один самолет мог запустить 14 ракет. Большие проблемы у России с этими бортами, потому что они начали разваливаться в воздухе. Их уже полностью не загружают, а бросают по 1-2 ракеты,

– заметил Свитан.

К теме – смотрите разговор с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала

Интересный маршрут полета ракет

Как отметил Свитан, сначала ракеты шли на Умань, где сейчас собрались тысячи хасидов. Вероятно, оккупанты хотели их несколько запугать. Но через некоторое время ракеты свернули в Одесскую область.

Основные цели для оккупантов в Одесской области – терминалы и другая инфраструктура, связанная с зерном. Оккупанты нервничают, что Украина имеет возможность отправлять зерно по морю.

Россия решила ракетами накрыть корабли, терминалы, порты. Что именно – мы уже не узнаем, ведь большинство ракет были сбиты. Они очень "ревнуют", что мы можем без них отправлять зерно,

– отметил Свитан.

Ракетный удар 17 сентября: коротко