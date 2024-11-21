Атака на Украину 21 ноября: СМИ показали маршруты ракет на карте

Россияне утром 21 ноября атаковали мирные города Украины ракетами различных типов, в частности, с помощью межконтинентальной баллистической ракеты.

СМИ удалось изобразить маршруты ракет на карте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Texty.org.ua, которое использовало данные, предоставленные мониторинговым каналом "war_monitor".

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Что известно о сегодняшнем ракетном обстреле

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожили шесть ракет Х-101, по остальному вооружению существенных последствий нет. Важно, что Владимир Зеленский все же подтвердил применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты.

СМИ показали маршрут крылатых ракет и межконтинентальной баллистики во время атаки 21 ноября. Отмечается, что начало и конец маршрута рассчитаны ориентировочно мониторинговыми каналами.



Примерный маршрут движения ракет / Фото Texty.org.ua

Напоминаем, утром 21 ноября Россия запустила по Днепру межконтинентальную ракету без боевого заряда. Обошлось без существенных повреждений. Эксперты предполагают, что это была новая российская ракета РС-26 "Рубеж", запущена из Астраханской области, имеющая колоссальную скорость и ударную силу, в частности способна нести ядерные заряды.