Россияне пытаются креативить с ракетными атаками: оперативная сводка от Свитана
В ночь на 21 октября россияне применили сложную тактику очень смешанных атак. Враг практически одновременно направил тактическую авиацию и управляемые авиабомбы по прифронтовым территориям, а также крылатые ракеты типа Х-59 по прифронтовым территориям.
В эфире 24 Канала военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что россияне пытаются креативить с ракетными атаками.
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Ракетная атака по Украине
Он объяснил, что оккупанты пытались вместе с КАБами отправлять ракеты. Скорее всего, для того чтобы как-то вывести из устойчивого состояния нашу систему ПВО.
Ведь по КАБам очень сложно работать – практически невозможно. У них немного другая траектория, которую почти невозможно высчитать, а также маленькая эффективная площадь рассеяния. Именно поэтому россияне попытались спрятать ракеты Х-59 между КАБами.
"У россиян идет постоянная наработка механизмов. А также, скорее всего, обучение летному составу работать разными типами боеприпасов в одном полете", – предположил Свитан.
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Россия собрала группировку в 19 тысяч
Россия продолжает открытую вооруженную агрессию против Украины с территорий Брянской, Курской и Белгородской областей. Для выполнения своих задач ворог развернул группировку войск общей численностью около 19 тысяч человек. Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Это количество войск растянуто вдоль линии границы. Скорее всего, на них подействовали определенные мероприятия, проводимые российскими корпусами, входившими в Брянскую, Курскую и Белгородскую область", – объяснил военный эксперт.
Хотя это было несколько месяцев назад, но они только сейчас отреагировали и начали разворачивать хоть какие-то армейские части.
– подчеркнул Роман Свитан.
По его словам, россияне растянуты по линии границы – это несколько сот километров. Пока они не собрались в "один кулак" в одном месте – не несут никакой проблемы.
Штурмы россиян
Военный эксперт объяснил, что благодаря "мясным штурмам", россияне пытаются продвинуться. Это не кончится.
Ситуация может остановиться, только когда у них закончатся боеприпасы. Все же любой мясной штурм поддерживается артиллерией и авиацией,
– подчеркнул Свитан.
Он добавил, что скорее закончится техника и боеприпасы, чем живая сила противника. "Мясо" против "железа" никогда не побеждало.
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